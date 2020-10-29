Актер Мэтью МакКонахи передумал идти в политику

Выборы губернатора штата Техас пройдут без голливудского актера Мэтью МакКонахи, который ранее рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру. Он вообще решил пока не идти в политику, а сосредоточиться на общественной деятельности.

«Я изучал техасскую политику и американскую политику. Что я понял? Многое. В частности, что у нас есть проблемы, которые нужно исправлять. А нашей политике нужна новая цель, — объясняет актер в своем Twitter. — В [американском обществе] есть вещи, которые разделяют нас и их нужно устранять. Нам нужно больше доверия в жизни».

МакКонахи объясняет, что идеальный политик в США должен заниматься именно решением этих проблем, а также «служить» обществу. Он объясняет, что это означает брать «больше ответственности сегодня, чтобы завтра мы могли рассчитывать на большую свободу».

«Это путь, который я решил не избирать для себя в настоящий момент», — поясняет он.

МакКонахи продолжит заниматься общественной деятельностью, инвестировать средства в различные проекты и фоны, которые помогают людям самореализовываться.