Число пострадавших после взрыва на шахте в Кузбассе выросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76., из них 64 находятся в больнице, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», – говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии находятся четыре человека, 14 – в состоянии средней степени тяжести, 46 - в удовлетворительном, 40% пострадавших доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров.

Как отмечается, рост числа госпитализированных связан с тем, что симптомы недомогания могут проявляться через несколько суток после того, как шахтеры покинули аварийную выработку.

Ранее сообщалось о гибели 46 горняков и пяти спасателей.