«Вы хотите чтобы боты вышли на улицу?» Дочь Мизулиной поддержала противников QR-кодов

Дочь одиозного политика Елены Мизулиной Екатерина, которая возглавляет Лигу безопасного интернета и является членом Общественной палаты, заняла позицию противников введения QR-кодов.

Напомним, согласно готовящемуся к рассмотрению законопроекту, с февраля по июнь в России доступ к общественным местам, в том числе в транспорт, будет доступен только обладателям QR-кода, которые подтверждают, что человек вакцинирован или переболел коронавирусом.

«Я полностью на стороне большинства. QR-коды — идея не только опасная, но и... вредная: это... прямой подрыв конституционного строя и попытка расколоть наше общество. И когда говорят про некую «атаку ботов», то хочется спросить: вы хотите, чтобы «боты» вышли на улицы? Я не хочу. И призываю всех к здравому смыслу. Давайте уважать мнение людей»

, – заявила Мизулина в соцсетях.

Сетевая общественность активно протестует против законодательного нововведения. В том числе в комментариях телеграм-канала спикера Госдумы Вячеслава Володина набралось около 500 тысяч гневных отзывов.