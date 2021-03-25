Константина Котова задержали по дороге от Верховного суда к метро

Отбывший ранее срок по «дадинской статье» Константин Котов сообщил о задержании на пути от Верховного суда к метро. Об этом сам активист рассказал телеграм-каналу Sota.

Напомним, что сегодня в Верховном суде рассматривалось дело о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом). Около здания суда собрались несогласные с преследованием правозащитной организации.

На заседании был объявлен перерыв по рассмотрению дела до 14 декабря.

Полицейские объяснили задержание Котову необходимостью проверить у него документы Сейчас Константин находится в автозаке.