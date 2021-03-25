В России за сутки коронавирусом заразилось 33 558 человек

Заболеваемость ковидом в России снижается, при этом смертность остается на высоком уровне – 1 240 смертельных исходов. Полностью выздоровели за сутки еще 36 682 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2533), Московской области (1842), Санкт-Петербурге (1387), Самарской области (1201), а также в Краснодарском крае (830) и в Нижегородской области (768).

За весь период пандемии в России выявлено 9 434 393 случая коронавирусной инфекции, зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.