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В России за сутки коронавирусом заразилось 33 558 человек

Смертность остается на высоком уровне

Фото: Global Look Press

Заболеваемость ковидом в России снижается, при этом смертность остается на высоком уровне – 1 240 смертельных исходов. Полностью выздоровели за сутки еще 36 682 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2533), Московской области (1842), Санкт-Петербурге (1387), Самарской области (1201), а также в Краснодарском крае (830) и в Нижегородской области (768). 

За весь период пандемии в России выявлено 9 434 393 случая коронавирусной инфекции, зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.

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