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Стала известна причина смерти Нины Руслановой

Актриса скончалась вчера вечером

Фото: Кино-Театр.ру

У актрисы Нины Руслановой был коронавирус, об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на свой источник. 

Как рассказал источник телеканала, Руслановой подтвердили коронавирус, врачи также диагностировали ей дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Отмечается, что несмотря на болезнь, актриса отказывалась ехать в больницу. Однако, 11 ноября она была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти Русланову врачи уже не смогли. 

О смерти актрисы стало известно вчера вечером. Об этом рассказал друг Руслановой Станислав Садальский. 

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области, закончила Щукинское училище в Москве, более 10 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. В кино она дебютировала в 1967 году. Всего на ее счету около 150 картин. Русланова была заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой России.

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