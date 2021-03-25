Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:28

В России за сутки выявили 36 970 новых заболевших COVID-19

В Москве выявлено 3438 новых случаев заражения, госпитализировано 882 человека

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировано 1252 летальных исхода, полностью выздоровели ещё 32 504 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3438), Санкт-Петербурге (2496), Московской области (1909), Самарской области (1661), а также в Краснодарском крае (989) и в Крыму (884).

За весь период пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 9 минут назад

«Есть даже отсылка на "Матрицу"»: «Союзмультфильм» показал трейлер нового «Ну, погоди!», россияне в ярости

Общество 11 минут назад

Марина Хлебникова пришла в себя

Общество 40 минут назад

Дмитрий Песков объяснил слова своего 17-летнего сына о том, что тот «продолжит гонять», несмотря на угрозы ДТП

Общество 3 часа назад

Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет на Миусском кладбище в Москве

Общество 3 часа назад

В Госдуме cнова предложили изменить Конституцию России к 2024 году

Общество 4 часа назад

От коронавируса умерла известный российский литературный критик Мариэтта Чудакова

Происшествия 5 часов назад

В Ленобласти труп выпал из багажника машины после ДТП, подозреваемые в убийстве задержаны

Общество 5 часов назад

«Хлебниковой могли плеснуть в лицо горючей жидкостью» – источник «Собеседника»

Общество 6 часов назад

Какие изменения коснутся выплат пенсий в России с 1 января

Общество 6 часов назад

Главное к 21 ноября: автоблогер погиб в ДТП на Кутузовском проспекте, ВОЗ предупредила о полумиллионе смертей от COVID

Общество 22 часа назад

Профессор Гундаров: «К большинству людей будут относиться, как к неграм во времена сегрегации»

Политика 23 часа назад

Эстония отгораживается от России колючей проволокой

Общество 1 день назад

Задержаны 12 человек, вышедшие поддержать «Мемориал». В том числе один из его основателей

Политика 1 день назад

Дмитрий Орешкин: «Красные линии Путина начерчены на песке»

Политика 1 день назад

Путин «обнулил» срок между присуждением госнаград. Теперь их можно вручать хоть каждый день

Политика 1 день назад

«Спор пацанов»: политолог о мигрантском кризисе на белорусско-польской границе

Общество 1 день назад

«Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе»: в сети обсудили повышение «Аэрофлотом» топливного сбора на 25-30%

Общество 1 день назад

«Вводите бесплатный проезд до 34-х лет, после пенсионной реформы это теперь тоже молодежь!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика