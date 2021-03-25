В России за сутки выявили 36 970 новых заболевших COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 1252 летальных исхода, полностью выздоровели ещё 32 504 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3438), Санкт-Петербурге (2496), Московской области (1909), Самарской области (1661), а также в Краснодарском крае (989) и в Крыму (884).

За весь период пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.