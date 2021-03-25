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В Госдуме cнова предложили изменить Конституцию России к 2024 году

В частности, предлагается установить главенство Конституции РФ над общепризнанными мировыми нормами и организациями

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров заявил, что в России нужно провести вторую конституционную реформу, чтобы избежать цветной революции после 2024 года. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU

Депутат считает, что Запад влияет на внутреннюю политику России, олигархов, бизнес и политиков с помощью международных правовых норм и санкций, такими образом он хочет добиться того, чтобы Владимир Путин не избрался на новый президентский срок в 2024 году. Он подчеркнул, что эти меры – отработанная технология цветных революций. 

«Надо готовить второй этап конституционной реформы. И дальше, меняя первую и вторую главу, уже менять принципы принятия решений в России. То есть выходить из подчинения однополярному миру и формировать свои национальные органы власти на базе того же Госсовета. Иными словами, не общепризнанные (международные - Ред) принципы и нормы должны верховенствовать над нашей правовой системой, а наши принципы и нормы. Это и есть верховенство Конституции РФ», – сказал Фёдоров. 

По словам депутата, нужно изменить 13-ю статью Конституции РФ, которая устанавливает идеологическое разнообразие в стране, и статью 14, включающую в правовую систему России международные нормы.

Главенство Конституции РФ над общепризнанными нормами, по его мнению, позволит «восстановить суверенитет» и выйти из-под контроля Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Ранее в Конгресс США внесли предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году,

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