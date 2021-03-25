«Вводите бесплатный проезд до 34-х лет, после пенсионной реформы это теперь тоже молодежь!»

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет, сообщила его глава Нина Останина.

Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.

Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.

Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.

Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», - сказала депутат.

Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы - отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход.

Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.

Впрочем, в соцсетях позитив Останиной не расценили, потому что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

«Сначала вводим QR-коды, потом объявляем бесплатный проезд. Все логично…» - иронично отметил читатель.

«Надо до 34 лет сделать бесплатный проезд, они же теперь, после повышения пенсионного возраста, ещё считаются «молодежью». Пусть порадуются жизни!» - предложил россиянин.

«Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. И то, только для второй мышки. Просто эти расходы переложат на кого-нибудь другого», - уверен москвич.

«В антисоциальном мире чистогана «бесплатное» для одних неизбежно оборачивается тройным убытком для других. Для детей-то, может, ещё и не сделают бесплатно, даже наверняка не сделают, зато под эту затею тарифы для всех непременно взбодрят. У них всегда именно так получается, и любая очевидная и наилучшая идея всегда узаконивается в качестве своей доведённой до абсурда противоположности», - рассудило уралец.

«Не только проезд должен быть бесплатный, а также и обеды в школах. Устроили, понимаешь, дикий капитализм, что рожать боятся», - пишет молодая мама.

«Популизм в чистом виде», - считает пенсионер.

«Конечно, это не плохо... Но за чей счет «банкет»? Перевозчикам бензин и электричество бесплатно не дают...» - напоминает бизнесмен.

«В принципе, в нормальном государстве муниципальный транспорт, как и медицина и образование должны быть бесплатными. Но до нормальности тут далеко», - считает сибиряк.

«Просто проезд подорожает в России, думаю, рублей на 25 для начала. Они же что бесплатно предлагают, то народ оплачивает», - не верят люди в инициативу.

«Согласен. Проезд в России подорожает раза в два! Всё за наш счёт», - сходятся во мнении читатели.