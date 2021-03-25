Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:06

«Вводите бесплатный проезд до 34-х лет, после пенсионной реформы это теперь тоже молодежь!»

Россияне уверены, что за «банкет» с бесплатным проездом в общественном транспорте для детей заплатит народ, причем втридорога

Фото: Global Look Press

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет, сообщила его глава Нина Останина.

Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.

Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.

Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.

Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», - сказала депутат.

Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы - отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход.

Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.

Впрочем, в соцсетях позитив Останиной не расценили, потому что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

«Сначала вводим QR-коды, потом объявляем бесплатный проезд. Все логично…» - иронично отметил читатель.

«Надо до 34 лет сделать бесплатный проезд, они же теперь, после повышения пенсионного возраста, ещё считаются «молодежью». Пусть порадуются жизни!» - предложил россиянин.

«Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. И то, только для второй мышки. Просто эти расходы переложат на кого-нибудь другого», - уверен москвич.

«В антисоциальном мире чистогана «бесплатное» для одних неизбежно оборачивается тройным убытком для других. Для детей-то, может, ещё и не сделают бесплатно, даже наверняка не сделают, зато под эту затею тарифы для всех непременно взбодрят. У них всегда именно так получается, и любая очевидная и наилучшая идея всегда узаконивается в качестве своей доведённой до абсурда противоположности», - рассудило уралец.

«Не только проезд должен быть бесплатный, а также и обеды в школах. Устроили, понимаешь, дикий капитализм, что рожать боятся», - пишет молодая мама.

«Популизм в чистом виде», - считает пенсионер.

«Конечно, это не плохо... Но за чей счет «банкет»? Перевозчикам бензин и электричество бесплатно не дают...» - напоминает бизнесмен.

«В принципе, в нормальном государстве муниципальный транспорт, как и медицина и образование должны быть бесплатными. Но до нормальности тут далеко», - считает сибиряк.

«Просто проезд подорожает в России, думаю, рублей на 25 для начала. Они же что бесплатно предлагают, то народ оплачивает», - не верят люди в инициативу.

«Согласен. Проезд в России подорожает раза в два! Всё за наш счёт», - сходятся во мнении читатели.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 21 час назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 16 минут назад

«Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе»: в сети обсудили повышение «Аэрофлотом» топливного сбора на 25-30%

Политика 27 минут назад

«Володин, пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина»

Общество 1 час назад

«Явный способ выбесить страну»: депутат Госдумы Михаил Делягин о введении QR-кодов

Общество 1 час назад

В Оренбургской больнице заявили, что инвалид сам захотел ползти к врачу на четвереньках

Общество 2 часа назад

Неизвестная история. Предприниматель из Смоленска: «И тогда я похлопал Билла Гейтса по плечу»

Политика 2 часа назад

Железная леди перестройки

Общество 2 часа назад

13-летний мальчик дозвонился до Путина и попросил корову. Минсельхоз отправил его заняться бизнесом

Общество 3 часа назад

«Не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким»: эксперт о введении QR-кодов

Политика 4 часа назад

Руслан Линьков: Галину Старовойтову можно было спасти

Общество 5 часов назад

«Это логично»: Бизнес просит снимать другие ограничения при введении QR-кодов

Общество 5 часов назад

Актер Валерий Гаркалин умер от ковида. Он был привит

Общество 5 часов назад

Опасная погода, кинотеатры критикуют ограничения, пожарные помогли старушке. Главное к 20 ноября

Политика 16 часов назад

Политтехнолог из ЦК КПРФ озвучил список возможных кандидатов в президенты от партии

Общество 17 часов назад

В США суд присяжных оправдал гражданского, застрелившего двух американцев во время протестов

Политика 18 часов назад

«Мой дед был расстрелян в 1937 году»: Максим Леонидов поддержал «Мемориал»*

Общество 18 часов назад

Минюст объявил «иноагентами» организации, созданные «инагентами» по требованию закона об «иноагентах»

Общество 18 часов назад

Опрос: привили бы вы своего ребенка от COVID-19?

Общество 18 часов назад

ФСБ на защите чувств верующих, «дворник-шеринг», чиновникам впервые досталось за QR-коды. Главное за 19 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика