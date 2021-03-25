В Оренбургской больнице заявили, что инвалид сам захотел ползти к врачу на четвереньках
Несмотря на позицию медицинского учреждения, прокуратура все же проверит, может ли больница обслужить маломобильных граждан
Прокуратура Оренбургской области начал проверку после публикации видео, на котором инвалид передвигается по больнице без коляски — на четвереньках. Для этого у него даже были надеты перчатки и наколенники.
Инцидент произошел в ГБУЗ «Городская больница» в городе Медногорск. На разлетевшемся по соцсетям видео человек, снявший его, утверждает, будто мужчине отказали в предоставлении инвалидной коляски, так как она в медучреждении всего одна.
В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.
При этом в самой больнице уже поспешили оправдаться, заявив, что инвалид сам отказался от коляски «выбрав для себя более привычный способ [передвижения]».
«При посещении городской поликлиники, ему и его сопровождающей, сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»,
— заверили в «Городской больнице», напомнив, что мужчина был готов к трудностям и взял с собой специальные перчатки и наколенники.
В больнице заверили, что оборудованы всем необходимым для обслуживания маломобильных граждан, а также поблагодарили возмутившихся видео жителей за неравнодушие.