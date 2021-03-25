Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:09

В Оренбургской больнице заявили, что инвалид сам захотел ползти к врачу на четвереньках

Несмотря на позицию медицинского учреждения, прокуратура все же проверит, может ли больница обслужить маломобильных граждан

Фото: Скриншот из видео

Прокуратура Оренбургской области начал проверку после публикации видео, на котором инвалид передвигается по больнице без коляски — на четвереньках. Для этого у него даже были надеты перчатки и наколенники.

Инцидент произошел в ГБУЗ «Городская больница» в городе Медногорск. На разлетевшемся по соцсетям видео человек, снявший его, утверждает, будто мужчине отказали в предоставлении инвалидной коляски, так как она в медучреждении всего одна.

В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.

При этом в самой больнице уже поспешили оправдаться, заявив, что инвалид сам отказался от коляски «выбрав для себя более привычный способ [передвижения]». 

«При посещении городской поликлиники, ему и его сопровождающей, сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»,

— заверили в «Городской больнице», напомнив, что мужчина был готов к трудностям и взял с собой специальные перчатки и наколенники. 

В больнице заверили, что оборудованы всем необходимым для обслуживания маломобильных граждан, а также поблагодарили возмутившихся видео жителей за неравнодушие.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 20 минут назад

«Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе»: в сети обсудили повышение «Аэрофлотом» топливного сбора на 25-30%

Общество 24 минуты назад

«Вводите бесплатный проезд до 34-х лет, после пенсионной реформы это теперь тоже молодежь!»

Политика 31 минуту назад

«Володин, пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина»

Общество 1 час назад

«Явный способ выбесить страну»: депутат Госдумы Михаил Делягин о введении QR-кодов

Общество 2 часа назад

Неизвестная история. Предприниматель из Смоленска: «И тогда я похлопал Билла Гейтса по плечу»

Политика 2 часа назад

Железная леди перестройки

Общество 3 часа назад

13-летний мальчик дозвонился до Путина и попросил корову. Минсельхоз отправил его заняться бизнесом

Общество 3 часа назад

«Не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким»: эксперт о введении QR-кодов

Политика 4 часа назад

Руслан Линьков: Галину Старовойтову можно было спасти

Общество 5 часов назад

«Это логично»: Бизнес просит снимать другие ограничения при введении QR-кодов

Общество 5 часов назад

Актер Валерий Гаркалин умер от ковида. Он был привит

Общество 5 часов назад

Опасная погода, кинотеатры критикуют ограничения, пожарные помогли старушке. Главное к 20 ноября

Политика 16 часов назад

Политтехнолог из ЦК КПРФ озвучил список возможных кандидатов в президенты от партии

Общество 17 часов назад

В США суд присяжных оправдал гражданского, застрелившего двух американцев во время протестов

Политика 18 часов назад

«Мой дед был расстрелян в 1937 году»: Максим Леонидов поддержал «Мемориал»*

Общество 18 часов назад

Минюст объявил «иноагентами» организации, созданные «инагентами» по требованию закона об «иноагентах»

Общество 18 часов назад

Опрос: привили бы вы своего ребенка от COVID-19?

Общество 18 часов назад

ФСБ на защите чувств верующих, «дворник-шеринг», чиновникам впервые досталось за QR-коды. Главное за 19 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика