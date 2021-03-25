В Оренбургской больнице заявили, что инвалид сам захотел ползти к врачу на четвереньках

Прокуратура Оренбургской области начал проверку после публикации видео, на котором инвалид передвигается по больнице без коляски — на четвереньках. Для этого у него даже были надеты перчатки и наколенники.

Инцидент произошел в ГБУЗ «Городская больница» в городе Медногорск. На разлетевшемся по соцсетям видео человек, снявший его, утверждает, будто мужчине отказали в предоставлении инвалидной коляски, так как она в медучреждении всего одна.

В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.

При этом в самой больнице уже поспешили оправдаться, заявив, что инвалид сам отказался от коляски «выбрав для себя более привычный способ [передвижения]».

«При посещении городской поликлиники, ему и его сопровождающей, сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»,

— заверили в «Городской больнице», напомнив, что мужчина был готов к трудностям и взял с собой специальные перчатки и наколенники.

В больнице заверили, что оборудованы всем необходимым для обслуживания маломобильных граждан, а также поблагодарили возмутившихся видео жителей за неравнодушие.