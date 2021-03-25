«Это логично»: Бизнес просит снимать другие ограничения при введении QR-кодов

Ассоциация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, поддерживает требование различных предпринимателей, которые просят власти снять ограничения по заполняемости и времени работы площадок, в которые нельзя пускать людей без QR-кода. Об этом «Интерфаксу» заявил глава объединения Александр Калинин.

«Предприниматели говорят, что с вводом QR-кодов необходимо снимать другие ограничения. К примеру, ограничения по времени работы, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Это логично, мы поддерживаем такое мнение», — пояснил он агентству.

Другой проблемой стала проверка QR-кодов в торговых центрах, где в результате создаются очереди. «Опора России» предлагает переложить проверку кодов с ТЦ на магазины, которые расположены внутри.

При этом кроме ПЦР-тестов там предлагают начать принимать для входа тесты на антиген — они делаются более оперативно и более дешево.

Также ассоциация настаивает и на новых мерах поддержки, в частности речь идет о льготах по налогу на имущество. Г-н Калинин отмечает, что сейчас поддержка организована лишь на федеральном уровне, однако он считает, что она должна также присутствовать на уровень регионов.

Ранее «Собеседник» писал о требовании владельцев кинотеатров, которые потребовали от главы Роспотребнадзора Анны Поповой снять «дублирующие» ограничения по заполняемости залов и времени работы, о которых говорится и в требованиях «Опоры России».