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Московские власти заверили, что в метро не будет помещений для намаза

Предложение главного имама Московской соборной мечети в Дептрансе рассматривать не собираются за отсутствием места для этих целей

Фото: Global Look Press

Департамент транспорта Москвы отреагировал на предложение главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова, заявившего, что ведёт переговоры об открытии в Московском метрополитене мест для размещения молельных комнат. Ведомство заверило, что подобных предложений не получало и выделять место под религиозные обряды в метро не станет.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте, — говорится в ответе Дептранса, который приводит ТАСС. — Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований».

Чиновники подчеркнули, что никаких переговоров по этому поводу не ведется и рассматривать такую возможность они не готовы.

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