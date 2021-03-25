Московские власти заверили, что в метро не будет помещений для намаза

Департамент транспорта Москвы отреагировал на предложение главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова, заявившего, что ведёт переговоры об открытии в Московском метрополитене мест для размещения молельных комнат. Ведомство заверило, что подобных предложений не получало и выделять место под религиозные обряды в метро не станет.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте, — говорится в ответе Дептранса, который приводит ТАСС. — Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований».

Чиновники подчеркнули, что никаких переговоров по этому поводу не ведется и рассматривать такую возможность они не готовы.