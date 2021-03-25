Новый максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в России, несмотря на снижение заболеваемости

За последние сутки в России от коронавируса умер 1 251 пациент, это максимум за все время пандемии, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 17 ноября в стране выявлено 37 374 новых случая коронавируса, из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки еще 36 414 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (4062), Санкт-Петербурге (2645), Самарской области (1781), Московской области (1407), а также в Крыму (878) и в Краснодарском крае (819).

За весь период пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса, зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.