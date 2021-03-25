Названо количество антител, которое может быть признано достаточным для получения QR-кода

Источник в правительстве сообщил, что титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) может быть признан достаточным для получение QR-кода, передает News.ru.

«Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) скорее всего будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода», – рассказали в кабмине.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов о вакцинации от ковида в общественных местах и на транспорте. Речь идет об ограничении для непривитых без уважительной причины посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Полный перечень заведений будут определять региональные власти.