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В России создали еще один препарат от COVID-19

По словам академика ИМБ РАН, подобранная ими доза антител снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз

Фото: Pixabay

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН академик Александр Макаров сообщил о том, что они совместно с другими учеными разработали новый высокоэффективный препарат «обезвреживающий» коронавирус, в том числе «дельта» и «гамма» варианты, передает РИА Новости

Как рассказал Макаров, год назад они рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. Теперь, с использованием этой тест-системы ученые разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус.

Академик отметил, что высокая эффективность нового препарата доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

Макаров также добавил, что подобранная ими доза антител снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз и не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон». В США этот препарат экстренно применяют при терапии COVID-19 у пациентов, подверженных высокому риску госпитализации, и тяжелобольных без собственных антител.

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