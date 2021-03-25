У проректора РАНХиГС прошли обыски в связи с делом Марины Раковой

У проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева», – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, они проходят свидетелями по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.