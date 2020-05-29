Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:27

Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию из-за сердечного приступа

В сентябре у него прошла операция на сердце, а накануне его состояние ухудшилось

Фото: Кино-Театр.ру

В Москве госпитализировали кинопродюсера Марк Рудинштейна, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash

Как отмечает телеграм-канал, в сентябре 75-летний Рудинштейн перенёс экстренную операцию на сердце. Все прошло хорошо, но накануне утром он пожаловался на боли в области сердца, ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Там врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Сейчас продюсер находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актёр и кинокритик. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 2 минуты назад

Колорадские жуки умрут голодной смертью

Общество 17 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Общество 34 минуты назад

«Закодировать всю страну»: проблему с введением QR-кодов передадут регионам

Общество 1 час назад

У проректора РАНХиГС прошли обыски в связи с делом Марины Раковой

Общество 1 час назад

Поклонская: QR коды нарушают не только Конституцию, но и базовые права человека

Общество 2 часа назад

Думали, что пандемия завершится через год, но ошиблись: Кремль о продлении эпидправил по COVID-19 до 2024-го

Общество 2 часа назад

В Госдуме просят ввести обязательные QR-коды для входа в зал заседаний

Политика 3 часа назад

«Молчи, ростовский валенок!» КПРФ пожалуется в комиссию по этике из-за оскорблений от Жириновского

Общество 3 часа назад

Электронный «контролер» для любителей быстрой езды

Общество 3 часа назад

Поклонская получила наказание от прокуратуры за выход с портретом Николая II на Бессмертный полк

Без рубрики 4 часа назад

Пожар на заводе пластиковых изделий в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м. Видео

Общество 5 часов назад

Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Общество 5 часов назад

Тонкая грань в деле Шпигеля: эксперты о системе заточения больных в СИЗО

Политика 6 часов назад

В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

Общество 7 часов назад

Москва помирила Баку и Ереван, Miramax судится с Тарантино: главное к утру 17 ноября

Общество 8 часов назад

Переменная облачность, до минус одного: прогноз погоды в Москве и Подмосковье

Политика 15 часов назад

«Азербайджан вошел на территорию Армении»: Дубнов предупредил о риске новой войны между странами

Общество 16 часов назад

«Ведомства сами нагнетают повестку»: политолог поразился попыткам властей ввести QR-коды

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика