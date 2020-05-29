Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию из-за сердечного приступа

В Москве госпитализировали кинопродюсера Марк Рудинштейна, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечает телеграм-канал, в сентябре 75-летний Рудинштейн перенёс экстренную операцию на сердце. Все прошло хорошо, но накануне утром он пожаловался на боли в области сердца, ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Там врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Сейчас продюсер находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актёр и кинокритик. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир.