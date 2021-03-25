Колорадские жуки умрут голодной смертью

Исследователи Новосибирского государственного университета и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН создали новое средство для борьбы с колорадскими жуками на основе белковых токсинов и споров бактерий, сообщает пресс-служба Российского научного фонда .

Почвенные бактерии Bacillus thuringiensis вырабатывают специфический Cry-токсин, который нарушает работу пищеварительной системы жуков и вызывает голодную смерть. Но у насекомых сильная иммунная система, которая может нейтрализовать токсин.

"Однако исследователи обнаружили еще одну особенность – при совместном воздействии токсинов со спорами у личинок проявляется сильный окислительно-восстановительный дисбаланс и запускается процесс повреждения кишечных клеток в результате окисления. В совокупности это приводит к нарушению антиоксидантной защиты организма личинок и ухудшению их общего состояния", - говорится в сообщении Российского научного фонда.

Ученые установили, что гибель жуков наступает быстрее и в большем количестве при совместном воздействии токсинов со спорами бактерий Bacillus thuringiensis.