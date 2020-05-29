Как Мстислав Ростропович навсегда уезжал из Советского Союза. История одного фото

Отъезд

Дело было в мае 1974-го. К тому моменту и Ростропович, и Вишневская уже долгое время испытывали невероятный пресс: они предоставили свою дачу опальному Александру Солженицыну, и властям это очень не понравилось. Концерты и гастроли артистов отменяли, причём не только иностранные, но и по стране. Партии Галины Павловны отдавали менее талантливым певицам…

В общем, атмосфера становилась невыносимой, и супруги попросили у Брежнева разрешения на выезд. Не сразу, но оно было получено. Ростропович, по рассказам Галины Павловны, был очень расстроен, что оказался ненужным своей стране и до последнего надеялся, что власти одумаются, попросят остаться... Он был на это готов. Но власти буквально выпихнули талантливейшую пару на Запад.

– Я уговорила Славу, чтобы он ехал один, взяв с собою нашего огромного пса, ньюфаундленда Кузю, – пишет Галина Вишневская в своей книге. – Я же должна была ещё два месяца оставаться в Москве: Ольга сдавала приёмные экзамены в консерваторию, ей было 18 лет, и я не считала себя вправе отговаривать её от столь важного шага в её жизни. Мы решили, что если она экзамены выдержит, то возьмёт творческий отпуск, а через два года приедет и начнёт заниматься.

– Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики, – продолжает воспоминания Вишневская, – Проводы были как похороны – все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно… Вдруг Слава схватил меня за руку – глаза, полные слез – и потащил в таможенный зал. «Не могу больше быть с ними, смотрят на меня, как на покойника...» И не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним.

«Галя, Кузя не хочет идти!» – раздались крики нам вслед.

Наш огромный, великолепный Кузя распластался на полу и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают. Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе.

Галина Павловна рассказывала, как таможенники унизительно обыскивали великого музыканта. Из бумажника вытащили кучу записок и писем, которые певица писала мужу, а он их носил с собой, как реликвии. Из чемодана достали коробки с наградами – золотые медали от Лондонской филармонии, от Израиля, другие именные медали (тоже золотые), иностранные ордена. От СССР орденов не было, только несколько медалей – Государственной и Ленинских премий, «За освоение целинных земель» да «800 лет Москвы». Таможенник подвинул их. Остальные взять нельзя – золото.

Ростроповича затрясло: «Золото? Это не золото, это моя кровь и жизнь, это моё искусство. Я зарабатывал честь и славу своей стране… А для вас это золото. Какое вы имеет право?!»

И тогда Галина Павловна молча вытащила из чемодана мужа пижамные брюки, завязала штанины узлом, побросала туда коробки с наградами, перекинула все это мешком через плечо и вышла к провожающим...