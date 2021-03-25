На главреда РБК завели пять дел. В редакции забыли добавить подписи об «иноагентах»

Главный редактор РБК Петр Канаев сообщил в своём Facebook, что на него были составлены пять административных протоколов об отсутствии маркировки «иностранных агентов» и запрещённых в России организаций. Он выразил обеспокоенность, что одно из ведущих деловых СМИ страны тоже в любой момент могут признать «иностранным агентом».

Протоколы против Канаева составлены по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ему грозят небольшие штрафы до двух с половиной тысяч рублей с возможным изъятием «предмета административного правонарушения».

В одном из пяти случаев редакторы РБК забыли указать в одной из заметок, что «Талибан» признан в России террористической организацией и запрещён. «Конечно, сразу дописали. Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Просто - "В случае уклонения от вызова в суд лицо может быть подвергнуто приводу"», — поясняет главред издания.

Он также обеспокоен, что РБК могут признать «иноагентом», так как издание, даже если бы там не забыли поставить маркировки, цитирует «иностранных агентов», а это в сочетании с наличием иностранного финансирования автоматически даёт Минюсту право на внесудебное признание СМИ «иноагентом». При этом найти у РБК финансирование из-за рубежа, как отмечает Канаев можно, юристы издания уверены, что в этом качестве могут выступить рекламные контракты с иностранными брендами, который «рекламируют всё».