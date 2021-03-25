Подробности взрыва в Ливерпуле: таксист предотвратил теракт, заперев смертника в машине

Накануне в Ливерпуле взорвалось такси. Это произошло около одной из крупнейших в Европе клиник акушерства и гинекологии, недалеко от Ливерпульского собора, где в этот день проходило Поминальное воскресенье — день, когда в Великобритании вспоминают жертв войн.

Как сообщают ряд изданий и пользователи соцсетей, в этой истории есть «герой» — водитель этого такси, который, по рассказам его знакомых, заметил у пассажира взрывное устройство, запер двери и выскочил из автомобиля. Сам он почти не пострадал.

Речь, предположительно, идет о предотвращенном теракте — хотя официально об этом пока не сообщалось, к расследованию взрыва привлекли антитеррористические подразделения, а спустя несколько часов после него правоохранительные органы задержали троих молодых людей по закону о терроризме.