Сеньорита Наташка. Кто привел латиноамериканскую диву Наталию Орейро к российскому паспорту
Актрису тянет в Россию с начала 2000-х
25 октября Владимир Путин издал указ о приеме в российское гражданство известной аргентинской певицы и ее сына.
Тень Владимира Владимировича
25 октября Владимир Путин издал указ о приеме в российское гражданство известной аргентинской певицы и ее сына. Наталия Орейро получила бордовый паспорт с двуглавым орлом в российском посольстве в Аргентине и даже спела часть нашего гимна. Петь и говорить на русском актриса старается как минимум с 2002 года. Во время своих первых гастролей по России певица и ее менеджеры обнаружили, что на постсоветском пространстве популярность звезды «Дикого ангела» выше, чем где бы то ни было.
Российский концертный продюсер Надежда Соловьева рассказывала, что в начале 2000-х годов представители Орейро вышли на нее и предложили стать российским агентом певицы по части выступлений, кино и рекламы.
«Им было очень трудно заниматься развитием карьеры артистки, находясь в Аргентине, за тридевять земель», – объясняла Соловьева – совладелица крупного агентства SAV Entertainment, билетного оператора «Кассир.ру» и медиахолдинга «Русская медиагруппа» одновременно.
Идея о кино вылилась в съемки русско-аргентинского сериала «В ритме танго» (2006), в котором, кроме участия Наталии Орейро, не было ничего примечательного. Он прошел без особенного успеха на «Первом канале», но укрепил связи одного из продюсеров – Надежды Соловьевой – с Орейро. Соловьева называла звездную Орейро мечтой любого агента. Это заметно и со стороны. Наталия легка на подъем, искренне улыбается любому собеседнику и до упаду фотографируется (а иногда и целует в щеку) даже с самыми назойливыми фанатами. Во время общения с корреспондентом «Собеседника» в 2013 году она пустилась в пляс прямо во время интервью.
SAV Entertainment и сейчас выступает партнером концертов Наталии Орейро. Агентство связывает артистку с российскими благотворительными проектами и организует гастроли, а Кассир.ру продает на них билеты.
В 2019 году «Первый канал» еще больше приблизил Орейро к России – впервые о желании получить паспорт актриса заявила в 2019 году на шоу Ивана Урганта (близкого друга мужа Надежды Соловьевой – знаменитого Владимира Владимировича Познера, так что в присоединении Наталии Орейро к России решающую роль сыграл как минимум один ВВП).
Армения тоже хотела Орейро
Чем больше западных звезд получат российский паспорт, тем лучше для России, считает продюсер, партнер Надежды Соловьевой по ассоциации «Союзконцерт» Иосиф Пригожин:
– В России тяжелый климат, но здесь кипит жизнь, есть куда двигаться. В плане налогов Россия более привлекательна для артистов и творческих людей. И потом, вот эта гостеприимность их подкупает. Неудивительно, что многие спортсмены и артисты пытаются сюда приехать.
Пока, в отличие от других «новых русских», Наталия Орейро не зарегистрировала свое ИП. Но скоро статус индивидуального предпринимателя может пригодиться – в ближайшее время артистка планирует снова выступить в России. Ее гастрольный тур 2020 года был сорван из-за коронавирусных ограничений. Наталия уже давно рассматривает Россию как свою основную (если не сказать единственную) площадку для выступлений. Самые первые видео в ее Instagram выходят с переводом на русский. Заставка на ее официальном сайте начинается с кадров, на которых Наталия вышивает кокошник под песню «Ты ушел, не попрощавшись».
Однако все эти годы у России были конкуренты в лице разных стран СНГ. В основном - Армении, которая тоже часто приглашает Наталию Орейро. Артистка с удовольствием подыгрывала народной любви и в этой стране и даже сфотографировалась с армянским паспортом, копию которого ей подарили поклонники из Еревана.
«Уругвайцы, аргентинцы, русские, армяне... и многие другие братья!!! Я мечтаю о мире без границ, где единственной национальностью является любовь, свобода и мир. За объединенный мир, за настоящее с бОльшими возможностями и светлым будущим для наших детей», – написала у себя в соцсетях артистка под фотографией сразу с четырьмя документами.