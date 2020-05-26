Сеньорита Наташка. Кто привел латиноамериканскую диву Наталию Орейро к российскому паспорту

Тень Владимира Владимировича

25 октября Владимир Путин издал указ о приеме в российское гражданство известной аргентинской певицы и ее сына. Наталия Орейро получила бордовый паспорт с двуглавым орлом в российском посольстве в Аргентине и даже спела часть нашего гимна. Петь и говорить на русском актриса старается как минимум с 2002 года. Во время своих первых гастролей по России певица и ее менеджеры обнаружили, что на постсоветском пространстве популярность звезды «Дикого ангела» выше, чем где бы то ни было.

Российский концертный продюсер Надежда Соловьева рассказывала, что в начале 2000-х годов представители Орейро вышли на нее и предложили стать российским агентом певицы по части выступлений, кино и рекламы.

«Им было очень трудно заниматься развитием карьеры артистки, находясь в Аргентине, за тридевять земель», – объясняла Соловьева – совладелица крупного агентства SAV Entertainment, билетного оператора «Кассир.ру» и медиахолдинга «Русская медиагруппа» одновременно.