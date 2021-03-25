«QR-код – это поводок, который может превратиться в ошейник»
В сети ответили Пескову на его комментарий про QR-коды
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что меры по борьбе с COVID-19, которые принимают регионы, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах.
«Кабинет министров, прежде всего, исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», - сказал он журналистам.
За деталями законопроектов Песков посоветовал обращаться в правительство.
«Только начинается работа в парламенте по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперёд», - добавил он.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолёты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период - можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
В соцсетях по-прежнему недовольны, что такой законопроект вообще увидел свет.
«QR-код- это поводок, на котором нас будут держать, и в любой момент он может превратиться в строгий ошейник», - считает читатель.
«Власть может ограничивать только то, что ей подвластно, вирус свободен от указов и законов», - разумно рассудил россиянин.
«Отстаньте уже от людей, прекратите всех держать в стрессе. Вы когда-нибудь один закон защищающий народ примете?» - поинтересовался пенсионер.
«Ну что народ, дождались. Вот и за нами пришли конкретно», - считает студент.
«Нет кода - нет работы. Что это, как не шантаж? Суперменеджеры в действии. Погубили экономику, теперь взялись за народ...» - уверен сибиряк.
«Граждане бьются в конвульсиях от ваших мер и решений, в ужасе находятся, просят вас этого не делать, и только вы этого не слышите! Не слышать крик народа, ещё одно преступление против него!» - в гневе петербуржец.