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Отец Алины Кабаевой едва не стал иноагентом

Марат Кабаев, сегодня возглавляет три собственных НКО: Международную ассоциацию исламского бизнеса (МАИБ), Международную общественную организацию развития народной дипломатии «Альянс Цивилизаций» и Международный фонд дружбы народов имени себя.

Фото: МАИБ

Марат Кабаев на приеме у саудовского посла

На чьи международные членские взносы существует фонд Кабаева - секрет. Но номер телефон фонда засветился в контактах Интернациональной партии России, то есть окружение Марата Кабаева рачитывало напрямую влиять на политику. При этом единственную отчетность фонд подал в Минюст аж в 2019 году и по закону должен быть давно закрыт за неоднокретное нарушение срока подачи документов. Но нет, по-прежнему существует и даже иноагентом не признан.

Та же история и с "Альянсом цивилизаций" который ни одной положенной отчетности не подал в Минюст вообще, зато еще два года назад успел обзавестись филиалом в Киргизии.

У МАИБ есть филиалы и представительства в Узбекистане, в Турции, в Азербайджане... "Там наше взаимодействие налажено на уровне первых лиц государства, мы уже встречались с ними и держим постоянный контакт", - признавался Марат Кабаев. Известно, что кубышка МАИБ складывается из взносов ее участников, собранных в том числе и с иностранцев. «Сейчас это 5 тысяч долларов в год», — говорила директор по развитию клуба Чулпан Даниева около двух лет назад. Несмотря на такие откровения, в последнее время МАИБ подает в органы нулевую отчетность. Разве что в 2019 году ассоциация указала, что получила на свой счет 250 тысяч рублей от компании Elite House, ведущего киргизского застройщика. 

Ассоциация даже не скрывает, что среди ее партнеров - посольства Саудовской Аравии, Катара, Брунея и т.п., что цель ее - представление интересов членов Ассоциации в госструктурах России, что деньги им поступают из-за рубежа. Но даже это не превратило отца Алины Кабаевой в иноагента. Видимо, в соответствующих структурах чиновники у нас трудятся не менее гибкие, чем в художественной гимнастике.

Рубрика: Общество

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