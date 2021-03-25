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Названы самые популярные туристические направления, которые россияне выбирают на Новый год

Бронирование туров в этом году идет активнее

Фото: Global Look Press

По словам эксперта туристического рынка, ген. директора сети турагенств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, большинство туристов покупают внутренние туры по России. В лидерах — горнолыжные курорты: Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Домбай.

-На Красную поляну, едут, конечно, самые обеспеченные, - отмечает Алексан Мкртчян. - Стоимость отеля на двоих без дороги может достигать 100 тысяч рублей за четырехзвездочный отель «на затравках», «пятерки» стоят и 150, и 200 тысяч рублей.

Хорошо покупают туры и бронируют отели в столицах - Москве и Петербурге. Это традиционное внутреннее новогоднее направление.

- Цены в отели на праздничные даты сильно упали, например, отель, который стоил 8000 рублей, стоит 2000-2500 тысяч рублей, - говорит эксперт. - К тому же авиакомпании стимулируют спрос, в эти ноябрьские праздники на распродаже билетов, скажем, из Самары в Москву на Новый Год можно было купить за 2000 рублей.

Из зарубежных направлений в лидерах - Египет. Тур на двоих в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с захватом новогодних праздников в пятизвездочный отель на «все включено» можно купить за 100 тысяч рублей. Температура воды в январе в Красном море +20 градусов, некоторые не только загорают, но и купаются. 

- С большим отрывом от Египта идут Эмираты, Доминикана, Турция, Куба. Доминикана популярнее Турции, где уже не купаются, и может обойтись даже дешевле Эмиратов, к тому же там не нужен ПЦР-тест, - отмечает Мкртчян.

В этом году глубина бронирования (период между бронированием и датой заезда) составляет примерно 30 дней. Это значит, что максимальный спрос, и повышение цен на туры еще впереди. В ноябрьские ковидные каникулы из-за ведения ограничений, кьюар-кодов в регионах спрос несколько упал, но, по словам эксперта, в дальнейшем не должен повлиять на туристический рынок — обязательные кьюар-коды для пользования транспортом, в том числе самолетами, в новогодние праздники введены еще не будут. 

Рубрика: Общество

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