Названы самые популярные туристические направления, которые россияне выбирают на Новый год

Хорошо покупают туры и бронируют отели в столицах - Москве и Петербурге. Это традиционное внутреннее новогоднее направление.

- Цены в отели на праздничные даты сильно упали, например, отель, который стоил 8000 рублей, стоит 2000-2500 тысяч рублей, - говорит эксперт. - К тому же авиакомпании стимулируют спрос, в эти ноябрьские праздники на распродаже билетов, скажем, из Самары в Москву на Новый Год можно было купить за 2000 рублей.

Из зарубежных направлений в лидерах - Египет. Тур на двоих в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с захватом новогодних праздников в пятизвездочный отель на «все включено» можно купить за 100 тысяч рублей. Температура воды в январе в Красном море +20 градусов, некоторые не только загорают, но и купаются.