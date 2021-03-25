Названы самые популярные туристические направления, которые россияне выбирают на Новый год
Бронирование туров в этом году идет активнее
По словам эксперта туристического рынка, ген. директора сети турагенств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, большинство туристов покупают внутренние туры по России. В лидерах — горнолыжные курорты: Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Домбай.
Хорошо покупают туры и бронируют отели в столицах - Москве и Петербурге. Это традиционное внутреннее новогоднее направление.
- Цены в отели на праздничные даты сильно упали, например, отель, который стоил 8000 рублей, стоит 2000-2500 тысяч рублей, - говорит эксперт. - К тому же авиакомпании стимулируют спрос, в эти ноябрьские праздники на распродаже билетов, скажем, из Самары в Москву на Новый Год можно было купить за 2000 рублей.
Из зарубежных направлений в лидерах - Египет. Тур на двоих в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с захватом новогодних праздников в пятизвездочный отель на «все включено» можно купить за 100 тысяч рублей. Температура воды в январе в Красном море +20 градусов, некоторые не только загорают, но и купаются.
В этом году глубина бронирования (период между бронированием и датой заезда) составляет примерно 30 дней. Это значит, что максимальный спрос, и повышение цен на туры еще впереди. В ноябрьские ковидные каникулы из-за ведения ограничений, кьюар-кодов в регионах спрос несколько упал, но, по словам эксперта, в дальнейшем не должен повлиять на туристический рынок — обязательные кьюар-коды для пользования транспортом, в том числе самолетами, в новогодние праздники введены еще не будут.