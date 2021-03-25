Игорь Скурлатов назвал введение QR-кодов «предтечей гибели РФ»

Уже в этот понедельник, 15 ноября, депутаты нижней палаты российского парламента планируют утвердить дату рассмотрения нашумевших проектов о QR-кодах. Об этом ранее рассказал вице-спикер Государственной думы и депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Речь идет о проекте за авторством правительства России, который, к слову, уже получил поддержку от ряда профильных комитетов и в скором времени, вероятнее всего, будет не просто рассмотрен парламентариями, но и в целом принят. Подразумевает этот документ введение обязательных QR-кодов для граждан, посещающих общественные места, пользующихся транспортом. В Кабмине эту инициативу аргументируют довольно просто – в стране складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, а потому она нуждается в столь экстренных мерах. Причем, действовать эта мера, согласно задумке федеральных чиновников, должна вплоть до 1 июня 2022 года, то есть, более полугода. Причем «закручивание гаек», для которого у властей всегда найдется объяснение, в этот раз выглядит весьма стремительным. К примеру, приниматься будут только QR-коды с информацией о полученной прививке либо перенесенном заболевании, а также о медицинском отводе от вакцинации, а вот ПЦР-тесты перестанут принимать уже с 1 февраля.

Разумеется, что в обществе и экспертной среде по этому поводу зреет довольно сильная волна недовольства. И страсти, надо сказать, кипят нешуточные. Дошло до того, что Государственной думе после публикации соответствующего законопроекта пришлось ограничить комментарии на своей страничке в Instagram, касающиеся QR-кодов и смежных инициатив. Но это только подстегнуло общий градус недовольства.

К примеру, как заявляет доктор политических наук, профессор Игорь Скурлатов, введение QR-кодов является «предтечей гибели России». Своими выводами и соображениями по этому поводу эксперт поделился в авторском Telegram-канале.

«Скажут - ну вот еще один аналитик примкнул к конспирологическим теория заговоров, но нет. Давайте оценим последствия принятия в понедельник, как говорят, сразу в трех чтениях кремлевской инициативы о кодизации страны с существенным ограничением прав и свобод граждан.

Предлагается закрыть все непродовольственные магазины и сети для невакцинированных, которых большинство населения! Безумие и покруче фашизма! Ибо гитлеровцы призывали к сегрегации лишь одной небольшой этнической группы, а у нас представители власти предлагают считать "вторым сортом" большую часть граждан.

Но, допустим, закрыли. Что дальше? Да ничего. Для настоящего локдауна надо закрывать метро и общественный транспорт, стройки и прекращать работу всех крупных корпораций. Но пока хотя бы метро будет открыто, то заражений не будет меньше, поскольку, как признала даже ведущая Малышева, никакая маска не спасает от ОРВИ. Следовательно, все "потуги" властей полностью бессмысленны даже теоретически.

Далее. Закрытие непродовольственных магазинов и сетей приведет к их разорению и заведет "мотор" цепной реакции по всему рынку, поскольку у нас последняя не регулируется государством. А товарная безопасность граждан игнорируется Кремлем. Это значит повышение общей инфляции, роста цен и безработицы и, в финале, - коллапс всей экономической системы с падением котировок, курсов валют и пр.

Долго подробно объяснять весь негатив, но Россия станет второй Венесуэллой. С голодными бунтами и скатыванием страны в "пещерный" век. Но латиноамериканская страна компактна и войска могут (пока) удержать там порядок. А вот в России с её огромными просторами и амбициями местных "князьков" развал экономики приведет к развалу страны. Зачем Путину предложили участвовать с политическом самоубийстве?», - возмущается политолог в своем посте.