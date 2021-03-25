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Сегодня, в 7:21

До минус четырех и пасмурно: погода в столичном регионе

В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, возможна гололедица

Фото: Global Look Press

В понедельник, 15 ноября, Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. По прогнозам синоптиков, в столице и в Подмосковье ожидается до четырех градусов мороза, пасмурно, однако при этом без существенных осадков.

«Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 5-10, местами с порывами 12-14 м/с», – сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%.

В столичной мэрии призвали соблюдать осторожность из-за возможной гололедицы, соответствующее сообщение накануне опубликовала пресс-служба городской администрации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей с понедельника ожидают минусовые температуры и большое количество солнца. Такая погода, по его словам, сохранится в столице как минимум до 18 ноября.

Рубрика: Общество

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