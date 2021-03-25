Для бывшего главы «Томета» Владимира Чаброва нашли дело. Уголовное

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям - ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Потерпевшим по делу признано ООО «Томет». Как сообщило СУ СК РФ по Самарской области:

«По версии следствия, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «ТОМЕТ», заключал фиктивные договора поручительства между указанным обществом с ограниченной ответственностью, ПАО "Тольяттихимбанк" и публичным акционерным обществом Ульяновской области. Согласно заключенным соглашениям, ООО «ТОМЕТ» брало на себя обязательства полностью отвечать перед АО «Тольяттихимбанк» за исполнение обязательств указанного публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии. При этом, денежные средства переводились на счет указанного ПАО без последующего исполнения им обязательств. Своими противоправными действиями подозреваемый способствовал созданию искусственной кредиторской задолженности ООО «ТОМЕТ» перед АО «Тольяттихимбанк» в сумме более 857 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как определением Арбитражного суда Самарской области АО «Тольяттихимбанк» было отказано в удовлетворении о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «ТОМЕТ».

«Тольяттинская правда» сообщает, что «Владимир Чабров был одним из ставленников владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая и его швейцарского партнера Эндрю Циви, заочно осужденных за мошенничество путем хищения экспортной продукции на ТоАЗе. «Томет» принадлежит контролируемому Циви гонконгскому офшору Triumph Development Limited, который и назначил в свое время Чаброва на должность гендиректора. В марте 2021 года полномочия Чаброва были досрочно прекращены судом в связи с введением в ООО «Томет» конкурсного производства».

Откуда же на территории «Тольяттиазота» вообще появился этот «Томет»? Обычная ловкость рук, протянутых к российскому предприятию из лихих 90-х. Сначала из ТоАЗа Махлай и Циви незаконно вывели в «Томет» активы – современный агрегат аммиака (№7) и все производство метанола, а затем и приносимую ими «Тольяттиазоту» прибыль. При том, что издержки по производству продолжал нести ТоАЗ. Во время дикого первоначального накопления капитала, еще в прошлом веке, так поступали многие дельцы, которые хотели побыстрей набить свой карман, высасывая все соки из предприятий и оставляя потом людей без работы. Оказалось, некоторые ведут так дела и поныне.

С этой точки зрения назначение несколько лет назад на пост главы «Томета» Чаброва, выходца из консалтинга, ничего не смыслящего в химических технологиях, выглядело вполне обоснованным. Для вывода в карманы Махлая и Циви денег знание тонкостей производственного процесса оказалось не нужно. Нужны были совсем другие умения химичить: пилить заводской бюджет, рисовать нужные цифры в отчетах, с подрядами мухлевать. Но главное, нужна была абсолютная лояльность своим офшорным боссам, вплоть до готовности нарушить закон. Что, собственно, Чабров и продемонстрировал в полной мере под контролем тогдашнего гендиректора ТоАЗа Дмитрия Межеедова.

Особенно ярко это проявилось после 26 ноября 2019 года, когда вступил в силу приговор по гражданскому иску. По нему Махлай и Циви должны были выплатить компенсацию потерпевшим от их афер ТоАЗу (77,3 млрд руб.) и его миноритарному акционеру «Уралхиму» (еще 10,3 млрд руб.). А платить, разумеется, не хотелось. Столько лет обирали окружащих, и вдруг что-то (пусть даже небольшую часть уведенного в офшоры) вернуть!

Чтобы избежать расплаты, Махлай и Циви, которые прячутся от правосудия за границей, признавать решения российских судов отказались. Но их слабое место заключалось в том, что одним из солидарных ответчиков по приговору стал тот самый «Томет», через который аферисты выкачивали из ТоАЗа в офшоры «свои» миллиарды». «Томет» ведь в чемодане бизнес-джетом за границу не увезешь. Поэтому было принято решение искусственно довести это предприятие до банкротства, чтобы никому ничего не платить и окончательно растащить еще оставшиеся в России активы и денежные средства по заграницам.

Дальше все стало разворачиваться очень быстро. Сначала Чабров перестал рассчитываться за услуги перед ТоАЗом, в сентябре прошлого года тот подал иск о банкротстве «Томета», и в итоге, по указке Махлая, производство там было приостановлено. Как пишет «Тольяттинская правда», «одним из способов подвести «Томет» под банкротство стала выдача экономически необоснованных поручительств по кредитам неплатежеспособного ПАО «Ульяновскэнерго», выданным в 2017-2019 гг. махлаевским Тольяттихимбанком. Сговорившись с сотрудниками энергосбытовой компании и Тольяттихимбанка, пользуясь служебным положением, Чабров заключил от имени «Томета» фиктивные договоры, по которым завод выступал поручителем по кредитам, выданным энергетической компании банком. «Ульяновскэнерго» систематически не возвращало кредиты, «благодаря» чему на «Томете» в итоге повис долг в более чем 857 млн руб. Именно эти эпизоды и легли в основу уголовных дел, возбужденных СКР по Самарской области в октябре 2021 года».

Окончательно краха производства и лишения трудовым коллективом работы удалось избежать только благодаря вмешательству Арбитражного суда Самарской области, который в конце 2020 года ввел на предприятии процедуру наблюдения, а в марте 2021-го – конкурсное управление. Иначе от завода осталось бы одно название, а все финансы уплыли бы на офшорные счета Махлая и его подельников.

По решению суда, вместо рабочих за воротами предприятия остался тот самый Чабров, который едва не оставил после себя на «Томете» выжженую землю. Причем выжженую буквально. Его хозяева, видимо, так дрожали за каждую копейку, которую можно было превратить в лишний цент, что экономили не только на зарплатах трудовому коллективу, но и на элементарной безопасности. В конце прошлого года на «Томете» с разницей в две недели произошли две аварии, в результате которых вышли из строя оба агрегата метанола. Чудовищная халатность. Если не больше. Почти синхронная авария на агрегатах слишком напоминала падение «братьев-близнецов» 11 сентября. На совпадение мало похоже. Недаром до сих пор высказываются подозрения, что это был умышленный саботаж, чтобы не только финансово, но физически уничтожить «Томет». По логике «не доставайся же ты никому»!

Так что мало кто удивится, если нынешнее уголовное дело против бывшего гендиректора предприятия станет далеко не последним. Самарский районный суд Самарской области в качестве обеспечительной меры уже наложил арест на его имущество. Оказалось, противозаконные услуги Чаброва Махлай оплачивал весьма щедро. Только официальная ежемесячная зарплата главы предприятия, рабочие которого, выходя на работу, каждый день рисковали жизнью из-за экономии на их безопасности, составляла 5,7 млн. руб. И это без премий, которые только за два года составили ...еще 430 млн.

Впрочем, даже такие деньги, как показывает практика, больше не дают в России возможность откупиться от следствия. Гендиректор «Тольятитазота» Дмитрий Межеедов после серии недавних обысков даже предпочел добровольно уволиться, чтобы не сесть за решетку. Как будто это ему уже поможет! Не исключено, что на очереди - новый глава ТоАЗа Сергей Шишов, ранее возглавлявший финансовую службу предприятия, также причастный ко многому из того, что там вытворял Махлай. Как известно, с кем поведешься...

Члены группировки Махлая с ним во главе проходят подозреваемыми в нескольких уголовных делах: о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов, например, уже на нарах. Выяснилось, что по распоряжению Махлая он пытался передать в Верховный суд взятку в $2 млн., но сам получил срок в 7,5 лет строгача.

Теперь в разработке у следствия - Владимир Чабров, а за ним ...список длинный. У семейства Махалаев в России было много подельников, которым уже не помогают ни деньги, ни связи. Правохранительные органы и суды в России сейчас уже не те, чем тогда, когда Махлаи начинали проворачивать в стране свои дела. И они принялись за работу. Надо же когда-то наводить порядок. А там, глядишь, и до сбежавших за рубеж преступников у Интерпола руки дойдут.

По материалам издания «Тольяттинская Правда».