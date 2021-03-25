В России выявили 38 тысяч новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 13 ноября в стране зафиксировано 1 219 летальных исходов, полностью выздоровел за сутки еще 29 821 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3734), Санкт-Петербурге (3144), Московской области (2955), Самарской области (1792), а также в Крыму (851) и в Нижегородской области (782).

За весь период пандемии в России выявлено 9 070 674 случаев коронавируса, зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.