В монастырь за Навального

Не знаем, по велению высших сил с Лубянки или по собственному разумению, епископ Диодор, дабы более не становиться звездой этих наших интернетов, стал отбирать у прихожан гаджеты на время службы и складывать их в коробочку с прокладкой из фольги. Фольга, судя по всему, не сработала. Или сработала как-то не правильно, но на днях епископ Диодор выдал указ, которым сослал о. Георгия в монастырь на полгода, тем самым несколько приблизив его к Алексею Навальному. А церковь – к спецслужбам и государству, той его части, где функции ФСИН делегированы монастырям. И заодно возродил старую, времен примерно Ивана Грозного, скрепу, согласно которой всякие неугодные граждане не только могли быть сосланы в монастырь, но и быть постриженными в монахи. Чего с о. Георгием, по счастью, не произошло. Пока. Потому что ванговать дальнейшие действия человека с коробкой из фольги мы не можем.

«Я думал, что в 21 веке такое возможно только в кино, – прокомментировал о. Георгий свою ссылку. – Но, как оказалось, я очень ошибался. Одна публикация о том, что пожал руку Навальному – и тебя ссылают в монастырь». Хочется пожелать о. Георгию сил и терпения. В конце концов, Навальному гораздо хуже, чем ему. Возможно, указ епископа еще можно оспорить, хотя его первый кунштюк московский патриархат высочайше одобрил. А еще надеемся, что в монастырях пользуются швабрами не так, как во ФСИН, При все прочем схожем, как выяснилось, функционале.