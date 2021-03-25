В монастырь за Навального
Поддержавший Алексея Навального священник сослан в монастырь
Мы уже писали про священника из Ульяновской области Георгия Сухобокого, который в своих соцсетях написал, что готов пожать руку Алексею Навальному, хотя раньше критиковал политика. Это было по поводу вручения Алексею премии Сахарова.
Далее последовал форменный цирк, где главным клоуном сделался начальник нашего героя, епископ по имени Диодор. Он прославился своей телефонной речью, обращенной к о. Георгию, из которой следовало, что Диодор не только не любит Навального, на что имеет полное право, но еще и напрямую подчиняется спецслужбам. Вот тут насчет его прав у нас имеются сомнения. Спецслужбы повелели Диодору отстранить о. Георгия от служения.
Не знаем, по велению высших сил с Лубянки или по собственному разумению, епископ Диодор, дабы более не становиться звездой этих наших интернетов, стал отбирать у прихожан гаджеты на время службы и складывать их в коробочку с прокладкой из фольги. Фольга, судя по всему, не сработала. Или сработала как-то не правильно, но на днях епископ Диодор выдал указ, которым сослал о. Георгия в монастырь на полгода, тем самым несколько приблизив его к Алексею Навальному. А церковь – к спецслужбам и государству, той его части, где функции ФСИН делегированы монастырям. И заодно возродил старую, времен примерно Ивана Грозного, скрепу, согласно которой всякие неугодные граждане не только могли быть сосланы в монастырь, но и быть постриженными в монахи. Чего с о. Георгием, по счастью, не произошло. Пока. Потому что ванговать дальнейшие действия человека с коробкой из фольги мы не можем.
«Я думал, что в 21 веке такое возможно только в кино, – прокомментировал о. Георгий свою ссылку. – Но, как оказалось, я очень ошибался. Одна публикация о том, что пожал руку Навальному – и тебя ссылают в монастырь». Хочется пожелать о. Георгию сил и терпения. В конце концов, Навальному гораздо хуже, чем ему. Возможно, указ епископа еще можно оспорить, хотя его первый кунштюк московский патриархат высочайше одобрил. А еще надеемся, что в монастырях пользуются швабрами не так, как во ФСИН, При все прочем схожем, как выяснилось, функционале.