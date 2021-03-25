«Недалеко до цветовой дифференциации штанов и колокольчиков в носу!» Россияне встревожены новостями об инициативе властей по QR-кодам

Пресс-служба правительства сообщила, что предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID-19.

«Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму… Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», - говорится в сообщении.

В соцсетях за такие решения правительство, если простым языком, разнесли.

«Ужесточить, запретить, наказать, лишить, оштрафовать, не допускать, интересно в правительстве знают другие слова?» - уточнил пенсионер.

«Недалеко до цветовой дифференциации штанов и колокольчиков в носу!» - вспомнил классику кино читатель.

«Осталось за малым. Скоро они QR-код на лоб заставят делать, чтоб считывать перед входом в общественные места. Если повезёт на руку. Знакомо? Вспомните лагеря во время ВОВ, когда на руке был номер...» - напомнил историк.

«Подождите товарищи, я наверное очень отсталый, но что такое QR-код? Моей «Нокия» уже 10 лет, она до сих пор живее всех живых, и про QR-коды этот телефон не слышал. Мне теперь что, придётся новый телефон купить?» - не понимает россиянин в возрасте.

«Т.е. попросту говоря, те граждане РФ, у которых есть телефон, а не смарт, нет компьютера и принтера, и нет регистрации на Госуслугах (как ни крути, а это 70% пенсионеров вообще, или все 95% пенсионеров старше 70) - не могут поехать на рынок?» - задал риторический вопрос москвич.

«QR-коды, уверен, на COVID-19 - не влияют. А вот для контроля каждого члена общества - очень удобная вещь», - предположил читатель.

«Самое правильное решение - запрет пенсионерам пользоваться наземным/подземным транспортом, чтобы побольше пешком ходили, скорее передохнут», - иронично отметил… пенсионер.

«Дайте им таблетки от жадности. И желательно побольше, побольше, побольше!» - возмущен уралец.