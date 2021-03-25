Взбунтовавшиеся в Облучье против вакцинации врачи скорой: «Прививки ставить никто не хочет»

Во многих регионах власти начали проводить массовую кампанию по вакцинации, заставляя прививаться как можно больше людей. Против обязаловки и принудиловки протестуют целыми коллективами, а отдельные работники обращаются в суд и прокуратуру и даже добиваются восстановления на работе. «Собеседник» узнал подробности самой громкой истории

Скорая вакцинация

Самая резонансная история с отказом от вакцинации сейчас развивается в небольшом населенном пункте Облучье Еврейской автономной области, где сразу 27 сотрудников скорой пригрозили увольнением в случае принуждения к вакцинации.

- 11 октября вышло постановление главного санитарного врача по региону о том, что кто не привьется, тех будут отстранять от работы. 1 ноября мы заранее написали заявления на увольнения с 15 ноября, в заявлениях мы указали, что не будем ставить прививки, - рассказал «Собеседнику» сотрудник скорой Иван Краснослободцев. - Мы сделали это заранее, чтобы к 15 числу либо нашли нам замену, либо приняли по нам какое-то решение. А когда ситуация стала всем известна, к нам приехали чиновники, встретились с нами, мы свои заявления забрали обратно. Мы увольняться-то и не хотели, а заявления написали, чтобы начать разговаривать.

Но с тех пор ситуация так и не поменялась.

- Прививки ставить никто не хочет, - продолжает Иван, - а чиновники после этой встречи почему-то отписались так, что это они провели конструктивный диалог, пришли к каким-то договоренностям, и что даже кто-то там уже записался на прививку. Но я у коллег спрашивал, все остались при своем, никто мнение не поменял. Единственное, что нас с 15 числа уже не уволят по нашим заявлениям, а теперь работодатель должен либо отстранить нас от работы, либо оставить работать без вакцины. Ждем 15 ноября, что будет, не знаем.

Облучье рискует остаться вообще без медицинской помощи.

- Сначала нас было 15 человек, написавших заявление. А на встрече с прокурором 4 ноября, выяснилось, что нас уже 27, оказывается — к нам присоединился еще один филиал, соседний, - комментирует сотрудник скорой. - Говорят, это политика. Но политикой из коллектива только я занимаюсь - я депутат, общественник, коммунист. А причины отказа у все простые: вакцина не прошла весь положенный цикл испытаний, и долгосрочные последствия неизвестны. То есть, это естественная боязнь людей. Второе — это напор и давление властей, принудиловка всегда вызывает отторжение. И третье — мы же работаем на скорой, каждый день с ковидными в контакте, и обходились до сих пор без этой прививки — кто-то переболел, кто-то не болел. У всех или антитела, или невосприимчивость к этой заразе, и зачем нам колоться? И у населения в целом недоверие к власти чувствуется. Это и по выборам было понятно. То есть все понимают, что идем куда-то не туда.

«Да и пусть отстраняют»

Несмотря на заверения власти, конфликт далеко не исчерпан.

- Я однозначно не буду ставить себе прививку — готов даже вплоть до увольнения. Если меня отстранят от работы, буду искать другую работу, увольняться. Но я — водитель, могу найти себе другую работу, но у фельдшеров узкая направленность, им сложнее. Но все равно все настроены решительно: да и пусть отстраняют! - рубит Иван.

История с Облучьем разделила комментаторов.

- Коллеги из других регионов поддерживают. В Хабаровске с плакатами даже выходили в защиту нас. Есть и негативные комментарии. Мурашко вон предложить к уголовной ответственности привлекать медиков, кто против вакцинации. Но больше поддержки, - говорит общественник. - На меня-то давление не оказывают — не связываются просто. Знают, что я быстро все предам огласке. А на коллег, чувствуется, есть давление и от работодателя, и со стороны наших местных властей. Я на своем канале выкладывал видео встречи с чиновниками, и даже там видно, что они давят: надо, надо, вы должны пример показывать.

Депутат Краснослободцев уже обратился в прокуратуру для проверки постановления главного санитарного врача:

- Мне, как депутату, стали звонить граждане нашего города — учителя, продавцы, что делать, как быть. И 20 октября я написал обращение в прокуратуру области с просьбой провести проверку законности этого постановления. По поводу этого принуждения участвовать в эксперименте и по поводу нарушения трудового законодательства. Но ответа пока нет. Срок 30 дней у них. Но, думаю, какую-то отписку мне выдадут к 20 числу. А 9 ноября они внесли изменение в постановление — раньше пункт 2.2 звучал «с 15 ноября отстранить от работы либо перевести на дистанционную работу», то сейчас исключили перевод на дистанционную работу, оставили только отстранение от работы тех, у кого нет первого компонента прививки.