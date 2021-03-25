Взбунтовавшиеся в Облучье против вакцинации врачи скорой: «Прививки ставить никто не хочет»
27 медиков Еврейской автономной области не знают, оставят ли их на работе 15 ноября после отказа прививаться от коронавируса
Во многих регионах власти начали проводить массовую кампанию по вакцинации, заставляя прививаться как можно больше людей. Против обязаловки и принудиловки протестуют целыми коллективами, а отдельные работники обращаются в суд и прокуратуру и даже добиваются восстановления на работе. «Собеседник» узнал подробности самой громкой истории
Скорая вакцинация
Самая резонансная история с отказом от вакцинации сейчас развивается в небольшом населенном пункте Облучье Еврейской автономной области, где сразу 27 сотрудников скорой пригрозили увольнением в случае принуждения к вакцинации.
- 11 октября вышло постановление главного санитарного врача по региону о том, что кто не привьется, тех будут отстранять от работы. 1 ноября мы заранее написали заявления на увольнения с 15 ноября, в заявлениях мы указали, что не будем ставить прививки, - рассказал «Собеседнику» сотрудник скорой Иван Краснослободцев. - Мы сделали это заранее, чтобы к 15 числу либо нашли нам замену, либо приняли по нам какое-то решение. А когда ситуация стала всем известна, к нам приехали чиновники, встретились с нами, мы свои заявления забрали обратно. Мы увольняться-то и не хотели, а заявления написали, чтобы начать разговаривать.
Но с тех пор ситуация так и не поменялась.
- Прививки ставить никто не хочет, - продолжает Иван, - а чиновники после этой встречи почему-то отписались так, что это они провели конструктивный диалог, пришли к каким-то договоренностям, и что даже кто-то там уже записался на прививку. Но я у коллег спрашивал, все остались при своем, никто мнение не поменял. Единственное, что нас с 15 числа уже не уволят по нашим заявлениям, а теперь работодатель должен либо отстранить нас от работы, либо оставить работать без вакцины. Ждем 15 ноября, что будет, не знаем.
Облучье рискует остаться вообще без медицинской помощи.
- Сначала нас было 15 человек, написавших заявление. А на встрече с прокурором 4 ноября, выяснилось, что нас уже 27, оказывается — к нам присоединился еще один филиал, соседний, - комментирует сотрудник скорой. - Говорят, это политика. Но политикой из коллектива только я занимаюсь - я депутат, общественник, коммунист. А причины отказа у все простые: вакцина не прошла весь положенный цикл испытаний, и долгосрочные последствия неизвестны. То есть, это естественная боязнь людей. Второе — это напор и давление властей, принудиловка всегда вызывает отторжение. И третье — мы же работаем на скорой, каждый день с ковидными в контакте, и обходились до сих пор без этой прививки — кто-то переболел, кто-то не болел. У всех или антитела, или невосприимчивость к этой заразе, и зачем нам колоться? И у населения в целом недоверие к власти чувствуется. Это и по выборам было понятно. То есть все понимают, что идем куда-то не туда.
«Да и пусть отстраняют»
Несмотря на заверения власти, конфликт далеко не исчерпан.
- Я однозначно не буду ставить себе прививку — готов даже вплоть до увольнения. Если меня отстранят от работы, буду искать другую работу, увольняться. Но я — водитель, могу найти себе другую работу, но у фельдшеров узкая направленность, им сложнее. Но все равно все настроены решительно: да и пусть отстраняют! - рубит Иван.
История с Облучьем разделила комментаторов.
- Коллеги из других регионов поддерживают. В Хабаровске с плакатами даже выходили в защиту нас. Есть и негативные комментарии. Мурашко вон предложить к уголовной ответственности привлекать медиков, кто против вакцинации. Но больше поддержки, - говорит общественник. - На меня-то давление не оказывают — не связываются просто. Знают, что я быстро все предам огласке. А на коллег, чувствуется, есть давление и от работодателя, и со стороны наших местных властей. Я на своем канале выкладывал видео встречи с чиновниками, и даже там видно, что они давят: надо, надо, вы должны пример показывать.
Депутат Краснослободцев уже обратился в прокуратуру для проверки постановления главного санитарного врача:
- Мне, как депутату, стали звонить граждане нашего города — учителя, продавцы, что делать, как быть. И 20 октября я написал обращение в прокуратуру области с просьбой провести проверку законности этого постановления. По поводу этого принуждения участвовать в эксперименте и по поводу нарушения трудового законодательства. Но ответа пока нет. Срок 30 дней у них. Но, думаю, какую-то отписку мне выдадут к 20 числу. А 9 ноября они внесли изменение в постановление — раньше пункт 2.2 звучал «с 15 ноября отстранить от работы либо перевести на дистанционную работу», то сейчас исключили перевод на дистанционную работу, оставили только отстранение от работы тех, у кого нет первого компонента прививки.