Стало известно, в каких профессиях зарплаты растут быстрее в 2021 году

В этом году зарплаты растут почти во всех сферах. Правда, довольно скромными темпами — в среднем, на 1% в месяц. Но, как подсчитали в компании HeadHunter, в 19 из 28 профобластей уровень зарплат превышает среднее по рынку и находится выше 50 346 рубле, разница может достигать 15 тысяч рублей. «Собеседник» выяснил, у кого зарплаты сейчас растут быстрее

- Анализ зарплат в вакансиях на hh.ru выявил, что за год зарплаты понизились только в сфере консультирования (-3%). Во всех остальных профобластях предлагаемые зарплаты за год выросли от 3% до 24%, - рассказала «Собеседнику» Наталья Данина, руководитель проекта Банк данных заработных плат hh.ru.

Самые быстро растущие зарплаты наблюдаются в сфере домашнего персонала – за год сумма их жалованья выросла на 12 тысяч рублей, с 49 тысяч в октябре 2020 до 61 тысячи рублей в октябре 2021.

- Это можно объяснить острым дефицитом соискателей из-за прекращения трудовой миграции, ведь именно мигранты составляли основную долю среди домашнего персонала, - объясняет Наталья Данкина. - Среди других профобластей, в которых темпы роста предлагаемой зарплаты существенно опережают темпы инфляции, выделяются наука и образование (+16%), медицина и фармацевтика (+13%), туризм (+12%), автомобильный бизнес, административный персонал, бухгалтерия и госслужба (по +10% в каждой).

Причин такого высокого прироста может быть несколько – от дефицита соискателей, возросших рисков (медицина) до приведения зарплатного предложения до рыночного уровня (госслужба).