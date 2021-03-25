«О таких драконовских мерах я не слышала»: Политолог ответила Пескову о «безальтернативности» QR-кодов

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, введение QR-кодов о вакцинации для использования транспорта, а также для посещения заведений общепита или магазинов является общемировой, «безальтернативной» практикой.

«Ещё предстоит достаточно серьёзная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов. (...) Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной», — прокомментировал спикер Кремля законопроект о QR-кодах (цитата по «Коммерсанту»).

По мнению политолога Татьяны Становой, несмотря на тот факт, что QR-коды действительно применяются во многих странах, есть разница в том, куда непривитых людей пускать нельзя, а куда можно:

«Тут главный вопрос: можно ли будет входить свободно в продуктовый магазин или общественный транспорт, — считает она. — Потому что если говорить о мировой практике, то о таких драконовских мерах я не слышала».

Становая приводит в пример Францию, где без сертификата о вакцинации действительно нельзя попасть на междугородние рейсы или в развлекательные учреждения, однако даже там непривитые граждане без ограничений могут попасть в городской транспорт, в банки или в продуктовые магазины:

«Все то, что считается «первой необходимостью» — это открыто. Как можно не пустить в продуктовый магазин антипрививочника? Для таких (и всех, чтоб не обижать) остаются маски», — поясняет политолог.

Отметим, что пока инициатива находится лишь на этапе разработки. Документ ещё не внесли в Госдуму, так что его содержание может ещё корректироваться.