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Кому из губернаторов подарят третий срок

Политолог Дмитрий Орешкин - о принятом Госдумой в первом чтении законе о публичной власти в регионах, по которому два срока на посту для губернаторов — это не предел, при этом президент может снять их в любой момент

Фото: АГН "Москва"

-Ну а как иначе? У Кадырова идет второй срок на посту, что же от него потом отказываться — от опоры и надежды Владимира Владимировича на Кавказе? Нельзя никак. Значит, надо что-то делать со вторым сроком. Обнулять. У Собянина в Москве тоже второй срок, и довольно скоро заканчивается. И еще целый пул верных людей — Аксенов в Крыму, Куйвашев в Свердловской области, Копин на Чукотке, Воробьев в Подмосковье, Минниханов в Татарстане. Так что все вполне предсказуемо и в рамках приоритетов власти.

Общий смысл заключается в том, что в значительной степени усилили зависимость губернаторов от федерального центра. Они формально избираются, но на самом деле в значительной степени назначаются центром, а потом проходят дополнительное электоральное испытание на предмет того, сумели они договориться с региональными элитами или не сумели.

В итоге — все губернаторы управляемые, ненужных там практически нет, а если вдруг кто появится, то у Путина есть возможность убрать его в любой момент как утратившего доверие, несмотря на то, что он выбран населением. То есть воля президента выше. А раз так, то остаются только те, кто Кремль устраивает. А если они устраивают, то почему бы им не посидеть и три, и четыре срока. На самом деле, де-факто ведь так оно и было. Тот же губернатор Савченко 5 сроков на посту просидел.

Но самое важное, как мне кажется, то, что уже как нормой законодатель пользуется новым понятием, зафиксированным в новой версии Конституции, которое называется «публичная власть». В предыдущей Конституции не было такого понятия, была государственная власть — федеральные и региональные органы власти, а ниже была власть самоуправленияя. Таким образом вся система власти делилась на два связанных, но достаточно суверенных и независимых уровня. То есть уже мэр — это орган самоуправления, который в систему государственной власти не входил. А в публичную власть они входят. И это возврат к советской модели, когда все подчинялось одной партийной власти. Просто прошлая модель Путину не понравилась, потому что она разрушала властную вертикаль.

Рубрика: Общество

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