Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:52

Как получить QR-код, если у вас антитела

В комитете по здравоохранению Госдумы рассказали, как получить сертификат тем, кто не вакцинирован, но переболел коронавирусом, не обращаясь к врачам

Фото: АГН "Москва"

В Госдуме предложили создать отдельный ресстр для граждан, у которых образовались антитела после того, как они перенесли коронавирус бессимптомно или в легкой форме, не обращаясь к врачам. Таких большинство, и они безопасны для окружающих, но после введения QR-кодов на транспорте в кафе и магазинах могут оказаться в уязвимом положении по сравнению с вакцинированными. Напомним, что ВОЗ не рекомендует делает прививку от ковида при наличии антител. Получается, у тех, кто перенес ковид самостоятельно, и тем самым не создавал нагрузку на здравоохранение, которая больше всего беспокоит власти, в итоге после введения QR-кодов будет меньше всего прав.

-Если предложение будет принято, то Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут делать анализы на антитела, — рассказал NEWS.ru зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. - Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на «Госуслуги», и человек получит QR-код на шесть месяцев.

Но от благих пожеланий до дела путь неблизкий. Сначала это предложение должны принять, потом Минздрав должен будет утвердить тест-системы для определения диагностического уровня антител, а также определиться, какое количество антител считать необходимым для получения QR-кода.

Ранее появилось сообщение, что власти планируют принять законы о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

Глава думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уже назвал новую идею чиновников ущемлением прав граждан, а глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что недопустимо лишать людей, тем более старшего возраста, возможности пользоваться общественным транспортом или магазинами.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 47 минут назад

В возрасте 75 лет умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Общество 1 час назад

Биография Игоря Чайки

Общество 2 часа назад

Прирост умерших от ковида в РФ не опускается ниже отметки в 1 230 человек третьи сутки

Общество 2 часа назад

СМИ: Наталья Поклонская получила от государства квартиру стоимостью более 50 млн рублей

Общество 2 часа назад

«Своя таблетка от COVID»: Гращенков оценил разработку центра Гамалеи

Общество 5 часов назад

«Осеннее обострение»: Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина снова объявили в розыск

Общество 5 часов назад

Главное к 12 ноября: В интернете продают данные купивших поддельные справки о прививках от COVID-19, Навального обязали выплатить 1 рубль Дерипаске

Общество 6 часов назад

В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к коронавирусу

Общество 14 часов назад

S7 и Utair: QR-коды вдвое сократят число пассажиров внутренних рейсов

Политика 15 часов назад

«Оправдание всех политических репрессий»: Шлосберг считает лично Путина виновным в атаке на «Мемориал»

Политика 16 часов назад

«Использует беззащитных людей»: Меркель обвинила Лукашенко в гибридной атаке на ЕС

Политика 16 часов назад

«Госуслуги» о мировом правительстве, QR-коды внесут в Госдуму, ликвидация «Мемориала»: главное к вечеру 11 ноября

Общество 18 часов назад

Роза Сябитова: Женщины, желающие хорошо зарабатывать, – «обезьяны с гранатой»

Политика 18 часов назад

Саакашвили прекращает голодовку, но у него есть условие

Политика 19 часов назад

Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал»*

Общество 19 часов назад

«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

Общество 20 часов назад

Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

Общество 20 часов назад

Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика