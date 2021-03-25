Как получить QR-код, если у вас антитела

В Госдуме предложили создать отдельный ресстр для граждан, у которых образовались антитела после того, как они перенесли коронавирус бессимптомно или в легкой форме, не обращаясь к врачам. Таких большинство, и они безопасны для окружающих, но после введения QR-кодов на транспорте в кафе и магазинах могут оказаться в уязвимом положении по сравнению с вакцинированными. Напомним, что ВОЗ не рекомендует делает прививку от ковида при наличии антител. Получается, у тех, кто перенес ковид самостоятельно, и тем самым не создавал нагрузку на здравоохранение, которая больше всего беспокоит власти, в итоге после введения QR-кодов будет меньше всего прав.

-Если предложение будет принято, то Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут делать анализы на антитела, — рассказал NEWS.ru зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. - Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на «Госуслуги», и человек получит QR-код на шесть месяцев.

Но от благих пожеланий до дела путь неблизкий. Сначала это предложение должны принять, потом Минздрав должен будет утвердить тест-системы для определения диагностического уровня антител, а также определиться, какое количество антител считать необходимым для получения QR-кода.

Ранее появилось сообщение, что власти планируют принять законы о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

Глава думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уже назвал новую идею чиновников ущемлением прав граждан, а глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что недопустимо лишать людей, тем более старшего возраста, возможности пользоваться общественным транспортом или магазинами.