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Египет стал самым популярным направлением у российских туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал «Собеседнику», что дало открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Фото: Global Look Press

- Летом лидирующим направлением у нас была Турция — 4 млн 350 тысяч туристов осуществили путешествие в эту страну. Это меньше, чем в допандемийном 2019 году. А Египет только 9 августа открылся, но уже сейчас мы видим, что это лидер. В ноябре Египет занял первое место по продаже туристических путевок, - сообщил «Собеседнику» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. - У Египта есть несколько плюсов: недолгий перелет — около 5 часов, понятный протокол въезда с вакциной и ПЦР-тестом, большое количество разных отелей разной категории. И самое большое преимущество Египта — когда на курортах Средиземноморья уже закончился летний сезон, в Египте как раз самый разгар. Египет — это больше про море, про подводный мир. Для тех, кто любит плавать с аквалангом или с маской, это уникальное направление.

На рост популярности страны повлияло и начавшееся снижение цен.

- Раньше туры продавались по 80-90 тысяч рублей на двоих на неделю в трехзвездочный отель, включая перелет. Сейчас есть предложения более дешевые — по 60 тысяч рублей на неделю на двоих, - продолжает эксперт. - Но это касается периода межсезонья. А на новогодние направления цена динамическая, она, конечно, выше, поэтому лучше заранее планировать зарубежные поездки. Если туристы боятся потерять деньги из-за болезни, то надо покупать страховку от невыезда, стоит она от 1 до 5 процентов от цены тура, но гарантирует в случае диагностирования болезни возмещение от страховой компании.

Горин дал советы. как можно еще сэкономить на поездке.

- В случае с Египтом выгоднее покупать пакетные предложения, чем по отдельности отель и перелет. Список открытых теплых стран уже обширный, но именно чартерные рейсы дают возможность найти более бюджетные туры в страну. У нас чартерные рейсы летают только в Турцию, Египет, Эмираты и Доминикану, в остальные страны летают только регулярные рейсы — Куба, Мексика, Венесуэлла, Мальдивы и Сейшелы. Если вы путешествуете в высокий сезон, то туры лучше покупать заранее по акциям раннего бронирования.

Рубрика: Общество

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