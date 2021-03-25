6 покупок до Нового года, которые надо сделать, пока не подорожало

Колбаса, ветчина, заморозка

- Дорожает мясо, птица, - констатировала в разговоре с «Собеседником» доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова. - Объяснение простое: растут цены на зерновые — соответственно, дорожают все корма, поэтому мясо будет и дальше дорожать. У мяса птицы есть еще другая проблема — весной была вспышка птичьего гриппа, и многие птицефабрики в регионах так и не смогли восстановить поголовье, поэтому местами оно заметно сократилось. Закупить впрок можно долго не портящиеся сырокопченые колбасы, если срок годности позволит хранить их до 31 декабря. Набор для холодца или мясо, которое вы будете хранить в морозилке, тоже можно купить сильно заходя, с учетом, конечно, тоже срока их годности. То же касается и соленой рыбы.

Консервы

- Если говорить о новогоднем столе, то впрок покупать стоит то, что будет долго храниться — это консервированные продукты, - продолжает эксперт. - Например, зеленый горошек, соленья, кукурузу. К празднику спрос на них точно вырастет, и торговые сети им воспользуются и будут повышать цены. Но тоже нужно смотреть на срок годности.

А вот с красной икрой можно не спешить — она может немного подешеветь. Хотя для икры при ее стоимости это будет не так заметно — будет не 2500, а 2400 или 2350 рублей за баночку, например. Кто-то заметит, кто-то нет, а для кого-то этот продукт все равно останется слишком дорогим.

Алкоголь

На алкоголь каждый год повышают акцизы, и магазины, чтобы избежать скачка цен, переходят к новому уровню стоимости постепенно, загодя, еще с конца года. В предновогоднем ажиотаже покупают все, и практически по любым ценам.

- Но дело не только в акцизах, - уточняет Мария Долгова, - у нас в виноделии запрещено использовать импортный виноград, но отечественного не так много. Поэтому когда на него вырос спрос, увеличилась и цена. А импортный алкоголь, кроме того, включает инфляцию в Португалии, Италии, Испании, плюс влияют ввозные пошлины, а также изменение курса рубля.

Конфеты, шоколад

- Дорожает пальмовое масло, но именно оно добавляется во всю недорогую кондитерку, конфеты, шоколад, поэтому цены на них тоже будут расти, - объясняет доцент. - Покупать лучше горький шоколад, в котором практически нет пальмового масла, но в нем какао-бобы, которые тоже не дешевеют.

Электроника, бытовая техника

Устаревший смартфон или ноутбук, который уже не тянет, если есть возможность, стоит заменять, не откладывая. Мечту о новом телевизоре или стиральной машине тоже стоит осуществить в этом году, дальше будет дороже.

- В мире нехватка чипов, сильно подорожали все металлы, в том числе которые идут для производства кремния. Проблемы с газом привели к тому, что китайские заводы перешли на режим работы чуть ли не через день, то есть сократилось производство кремния, и соотвественно, еще больше будет его дефицит для производства электроники. Тот же Эппл давал информацию, что они могут не выпустить айфонов 13-й модели столько, сколько планировали. Электроника ни в коем случае дешеветь не будет, и я бы советовала использовать период скидок, только тщательно все проверять, сравнивать разные цены в разных магазинах, маркетплейсах, - говорит Мария Долгова. - Здесь в чем смысл — торговая сеть понимает что у людей денег мало, платежеспособный спрос падает, но у магазинов есть цель к концу года распродать то, что есть, получить хоть какую-то выручку и покрыть свои затраты. Поэтому могут появляться выгодные цены. Но надо очень хорошо смотреть — на что дают скидки: современные модели или уже устаревшие просто сбывают. Не всегда скидка идет на тот товар, который вы хотите купить.

Стройматериалы

Цены на товары для отделки и ремонта бьют рекорды весь год.

- Был ажиотажный спрос, - комментирует эксперт. - Лето — сезон для ремонта и загородного строительства. Кроме того, во всем мире росли цены на металлы, древесину, это, естественно, подстегнуло цены на стройматериалы. Но уже в августе отмечалось падение спроса, потому что цены забрались слишком высоко. У продавцов появилось затоваривание, и на некоторые товары цены с сентября-октября ценник стал чуть снижаться. Но примерно с весны может продолжиться рост, поэтому, кому это нужно, лучше сейчас воспользоваться небольшой ценовой передышкой, чтобы не переплачивать в будущем.