«Так страшно!» Наталья Фатеева врезала отказывающимся от прививок россиянам

Актриса Наталья Фатеева с ужасом наблюдает за сводками о заболевших коронавирусом. Легендарная артистка уверена: победить заразу врачи не могут из-за глупцов, которые живут в России.

– К сожалению, никто не может ответить на вопрос, когда коронавирус закончится, – вздыхает Наталья Николаевна. – Даже медики не знают. Это совершенно новая в жизни человечества инфекция. Такой вирус и с такими катастрофическими последствиями! Для того, чтобы все закончилось, люди нормальные должны быть. А у нас их мало. Люди не хотят делать защиту для организма. Они не боятся смерти, ничего не боятся. А вот быть глупцами и не дорожить своей жизнью у них очень хорошо получается! Одни глупцы!

По словам Фатеевой, она сделала прививки от коронавируса одной из первых. Но до сих пор не чувствует себя спокойно.

– Я прививки перенесла нормально, – рассказывает Наталья Николаевна. – Никаких побочных эффектов не было. Теперь мне надо снова поехать в больницу, сделать анализ крови и посмотреть, что у меня с антителами. Если они уменьшатся, то буду делать третью прививку. Я к ней готова. А как иначе? Посмотрите, сколько людей, сколько моих коллег ушло из жизни из-за этой заразы! Так страшно!

Фатеева уверяет: из-за пандемии она резко пересмотрела свой образ жизни. Теперь на улицу она выходит только в случае острой необходимости.

– У меня почти не происходят контакты с людьми, – говорит Наталья Николаевна. – Я редко куда выхожу, потому что у меня медицинские проблемы, сложно передвигаться. До пандемии я еще выходила на улицу, гуляла во дворе. А сейчас только в том случае, если мне надо в больницу, например.