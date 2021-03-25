«Проще нанять бригаду узбеков, чем купить два бензонасоса». Кому в России нужны мигранты

Мэрия Москвы заявила о планах заменить иностранных рабочих своими трудовыми ресурсами. Вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шмеленков прокомментировал эту инициативу "Собеседнику".

-Идет ожесточенный спор - кто считает, что мигрантов у нас слишком много, другие заявляют об острой нехватке. Вы на чьей стороне?

- Мы бы очень хотели заменить своими, но желающих не так то много. А подготовленных специалистов среди них еще меньше. Нехватку мигрантов оценивают кто в 30, кто в 40 процентов, но я думаю, что рынок сегодня переварил бы и процентов 50.

Раньше люди приезжали, работали вахтовым методом и уезжали. А сейчас из-за пандемии это все не так то просто - даже из регионов России непросто получить рабочую силу. Сейчас приняли решение о возвращении 300 тысяч узбеков и таджиков, которым был запрещен въезд в РФ. Но не сказать, что проблема прям сразу решилась.

У нас много людей работало из Молдавии, но они в большинстве своем уже приключилось на западные страны, потому что у них безвизовый въезд в ЕС. У нас было много рабочих из Беларуси, их тоже стало гораздо меньше, потому что появились проблемы с пересечением границы. Много было ребят из республик Кавказа, но у них квалификация невысокая. Средняя Азия работала больше в отделке и ЖКХ, но сейчас их тоже стало меньше. Наши региональные строители - Чувашия, Удмуртия, башкиры ездили, но они очень замкнуты на своих внутренних делах — пока у себя огород не посадят, на работу не выходят. Местные считают, что эта работа не престижна, а зарплата не высока. На стройках они выполняют работу, в основном, линейных руководителей - бригадиров, прорабов, но и их немного.

-Чего больше от иностранных рабочих — пользы или проблем?

- Главная проблема - они не адаптируются, они приезжают заработать. У большинства нет понимания, что они могут остаться здесь надолго, перевезти родственников, закрепиться. Это то же, что было в Германии с турками. Они ищут свое место в нашем обществе, и не всегда цивилизованными способами. Слишком велика разница. У них свои представления о достоинстве, о гордости, о чем-то еще.

Но здесь одними запретительными мерами мало что добьешься. Нормальные работодатели, застройщики, управляющие компании сами ведут с ними работу, тогда нет какого- то особого обострения. А если пьяная молодежь начинает избивать кого-то в метро, это не есть массовое явление - это скорее, исключение, чем правило. Мигранты, как правило, ведут себя спокойно по отношению к местным. Наоборот, они стараются заручиться возможностью работать здесь как можно дольше, и ведут себя в большинстве случаев цивилизованно. У нас могут появиться проблемы, когда появится поколение родившихся здесь, они будут чувствовать себя коренными местными жителями, но при этом воспитаны они будут в своей среде. К счастью, у нас все-таки срабатывает то, что было заложено при советской власти - прям врагами люди в большинстве своем себя не ощущают. В западных странах ситуация хуже, но там и мигрантов больше, чем у нас.

3. Возможно заменить гастарбайтеров россиянами?

- Мечтать не вредно. Несколько раз пытались это сделать. Я сам какое-то время руководил управляющей компанией. И когда пришел, я пытался привлечь к работе местных, чтобы заменить иностранцев. Приглашал ребят, только что отслуживших в армии, но они не держатся. Месяц-два - и их и след простыл. Учиться не хотят, не считают, что это их окончательное место в жизни. Они считают, им сегодня бы аванс получить, а завтра у него будет лучшее будущее. Их трудно отправить на курсы слесарей, сантехников, электриков. Часто работают те, кто имеют вредные привычки, много алкоголиков.

Поэтому как цель, к которой стоит стремиться, это нормально, но как перспектива на год-два-три - это просто нереально. Здесь многое надо менять: систему подготовки кадров, психологию молодежи и подрастающего поколения, их отношение к труду. Нужно развивать технологии. Но например, на стройках таких технологий раз-два и обчелся. И чтобы эти технологии внедрять, нужно менять систему налогообложения, чтобы мы за основные фонды не платили бешеные деньги, а то в итоге получается, что проще иметь бригаду узбеков, чем два бетононасоса.