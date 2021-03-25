Последователи: у шамана Габышева, который шел изгонять Путина, появились двойники

На прошлой неделе СМИ сообщили об очередном задержании на трассе между Новосибирской и Омской областями самого знаменитого шамана России — Александра Габышева из Якутска. Была даже версия, что духовный воин ради своей миссии сбежал из психиатрической клиники, где он проходит лечение по решению суда. Но уже вскоре выяснилось, что речь о другом якутском шамане, который называет себя последователем Габышева и членом его группы — Андрее «Волке» Лукьянове.

- Это вредоносное действие, - прокомментировал «Собеседнику» Алексей Прянишников. - Человек представился Габышевым, зачем так делать? Это стремление постоять в тени его славы. И это не единственный случай. Очень много блогеров, которые так или иначе пытаются пользоваться его именем, и даже зарабатывать на этом. Многие люди ведут эфиры, стримы, у них свои Ютуб-каналы, блоги, в которых они по десять раз что-то пересказывают, представляя это как свою информацию. Естественно, под это они собирают донаты. Это показывает, что Габышев по-прежнему популярен.

Александр Габышев стал широко известен в 2019 году, когда объявил о своем пешем походе из Якутска в Москву. По пути следования к нему стали присоединяться сторонники, в интернете появилась группа поддержки, путникам стали перечислять деньги, жертвовать еду, одежду, технику и даже автомобиль. Габышев собирался за несколько месяцев дойти до Москвы, там разжечь костёр на Красной площади, прямо под стеной Кремля, накормить костер кумысом и конским волосом, стучать в кожаный бубен и совершать молитву. Габышева неоднократно задерживали и возвращали домой. На него завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Решением суда его поместили на лечение в якутскую психлечебницу, где он находится и сейчас.

- Я разговаривал с его лечащим врачом, - поделился Алексей Прянишников. - Доктор, как и раньше, его положительно характеризует. После происшествия с «двойником» они даже посмеялись вдвоем над этой курьезной ситуацией.