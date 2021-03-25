Неизвестная история. Арманд Хаммер – любимый капиталист Советского Союза
Он единственный из западных предпринимателей мог бы сказать: «За 69 лет моих отношений с Кремлем...» Единственный из них, кто развернул по-настоящему крупный бизнес в Советской России.
И единственный, про кого до сих пор идут споры – обворовал он нашу страну, вывозя ее музейные ценности, или принес ей пользу, строя заводы, фабрики и налаживая отношения СССР с другими странами...
Я из Одессы, здрасьте!
Отец Арманда Юлиус (Джулиус) был врачом, выходцем из семьи разорившихся одесских судостроителей. В 1875-м он эмигрировал в США, где вскоре уже владел 5 аптеками. В нынешней терминологии его бы назвали бизнесменом средней руки.
Юлиус придерживался революционных взглядов, и, как утверждает один из исследователей жизни миллионера, Эдвард Эпстайн (в книге «Досье. Тайная история Арманда Хаммера»), участвовал во II Интернационале и на 7-м конгрессе в 1907-м, который проходил в немецком Штутгарте, встречался там с Лениным. Так это или нет, но в любом случае отец Арманда был одним из основателей Компартии США и имел членский билет №1.
Юлиус и Роза Хаммер - родители Арманда
Братья Хаммер: Арманд, Виктор, Гарри
Его революционные взгляды, видимо, отразились и на том, какое имя он дал своему второму сыну – Арманд (arm-and-hammer – рука и молот). Кстати, эту версию о происхождении своего имени подтвердил в конце жизни сам Хаммер.
Бизнес или укрытие в СССР от суда?
Юноша, как и отец поначалу собирался стать медиком. Но обстоятельства так сложились, что врачебной практикой Хаммер не занимался ни дня. В 1919-м, когда он только получил степень бакалавра, к его отцу на прием пришла супруга бывшего царского дипломата – ей срочно был нужен аборт. Юлиус сделал незаконную операцию, В США тогда бушевал грипп, к тому же женщина имела букет заболеваний, да и возраст у нее был по тем временам серьезный – 33 года. В общем, через неделю она скончалась от пневмонии… И в 1920-м Юлиуса осудили на 3,5 года тюрьмы.
По версии Эпстайна, аборт делал студент Арманд, а отец взял на себя вину сына и посоветовал ему поехать в СССР – укрыться там от возможных осложнений с правосудием. Но остальные исследователи биографии Хаммера так не считают. Да и факты говорят об обратном – молодой человек спокойно доучился в университете, в 1921-м получил диплом доктор. Поэтому более логичная версия, что отправился он в страну Советов за деньгами.
Ведь во время суда над отцом Арманд, еще студент, возглавил семейную фирму – Allied Drug and Chemical Corporation – и даже крупно заработал. Но были и потери. Так, с 1919-го в США работала неофициальная миссия Кремля («Советское бюро») во главе с Людвигом Мартенсом, гражданином Германии. Юлиус фактически был там финансовым директором, а Арманд ему помогал. Фирма Хаммера заключила с «Бюро» договор на 150 тыс $ по поставкам нефтяного оборудования, но Мартенса в 1921-м выслали из США, и Хаммеры не получили ни цента. Вот за ними-то Арманд и отправился в Москву. Эта версия, согласитесь, выглядит более правдоподобной.
Злой-добрый гений СССР
В Кремле вчерашнего студента принял сам Ленин: Хаммер приехал не с пустыми руками – привез в Россию, где свирепствовал тиф, медикаменты. Они проговорили 4 часа. Это стало для Хаммера стартом на новую ступень бизнеса.
В 2017-м правнук миллионера актер Арми Хаммер в интервью российскому изданию сказал:
– У нас куча старинных русских артефактов, есть даже письма от Ленина. Написанные его рукой: «Дорогой товарищ Хаммер! Я очень по вам соскучился. Приезжайте меня навестить!» Письма Ленина хранятся у нас на почетном месте. Особенно письмо, гласившее «Товарищ Хаммер – друг нашего государства, его следует освободить от всех проверок на таможне во время его въезда и выезда из СССР. В случае возникновения проблем обращайтесь лично ко мне».Так это или несколько, но самый известный артефакт – фото Ленина, где его рукой написано всего лишь: «Товарищу Хаммеру. Ульянов (Ленин). 10.11.1921.
Он был первым американцем, кто получил концессию в Советской России – месторождение асбеста на Урале. Стал эксклюзивным представителем американских компаний, и вскоре представлял уже 38 фирм. Он привел сюда Форда с его тракторами и автомобилями, а в обмен на пушнину и икру в голодающую Россию из США поставили 1 млн бушелей пшеницы. С его участием был построен химический гигант «Тольяттиазот», за который сегодня дерутся новые хозяева, и аммиакопровод Тольятти – Одесса, до недавнего времени главная транспортная инфраструктура комбината. Его детище – первая в стране фабрика карандашей и стальных перьев (концессия потом выкуплена государством), с технологиями, которыми тогда немцы ни с кем не делились – это тоже в списке дел Хаммера.
Все это, естественно, не из большой любви к большевикам. К примеру, асбестовая концессия принесла ему 6 млн $. К тому же через Хаммера Россия пополняла казну, продавая художественные ценности из музеев. И конечно, часть вырученных денег оставалась у самого Арманда.
– Он придумал удачную комбинацию, – рассказывает князь Никида Лобанов-Ростовский, – продавал ценности в крупных универмагах Америки, устраивая там аукционы. В США полно населенных пунктов, где живут богатые люди. И Хаммер с братом Виктором на этом много заработали. Потом смогли открыть свою галерею на 57-ый улице в Нью-Йорке.
– Я познакомился с Хаммером где-то в 1958-1959-м, – продолжает князь. – Я тогда жил в Нью-Йорке в знаменитом доме «Дакота» (там в разное время обитало много деятелей искусства – Нуреев, Бернстайн, Леннон с женой и т.д. – авт.). И они с братом Виктором иногда приходили к нам, тогда молодым людям, туда на тусовки. Виктор играл на гитаре, пел русские песни. А Арманд был неприятным человеком. Он был открытым, но очень жестким. Забиякой – все время в судебных процессах, очень много денег тратил на адвокатов. Очень умный, расчетливый, хитрый. Людей от себя отталкивал – тех, в ком не видел выгоды. Каждого рассматривал только с такой точки зрения: выгоден или нет для него этот человек. В отличие от своего брата Виктора, который людей любил без всякого расчета.
Загадка Хаммера и балерины
– Остается загадочной непрекращающаяся дружба известной в 1920-е балерины Елены Одоровской с Армандом Хаммером. – рассказывает .доктор культурологии, кандидат филологических наук профессор МГУ Екатерина Федорова. Екатерина Сергеевна в детстве была любимой ученницей Одоровской. Их семьи до революции были связаны. Одаровская – сценический псевдоним младшей княжны Ванькович.
– Как известно, Хаммер бывал в России, встречался в разные годы с Брежневым, с Горбачевым, – рассказывает Екатерина Федорова, – и… с Еленой Одаровской, известной в 1920-е годы балериной. Племянница Елены Маврикиевны вспоминает, как готовила салатики для этого визита и удалялась. Балерина однажды обмолвилась, что в 1920-е Хаммер звал ее в Америку, вместе с некоей «подружкой», но она отказалась. Кто была эта подружка? Быть может, русская жена Хаммера, Ольга фон Рут, выступавшая под псевдонимом Ольга Вадина, и окончившая Смольный (если там училась Одаровская, то примерно в те же годы)? Неизвестно. Возможно, еще одна легенда.
Елена Одаровская - в 1960-х и в 1920-х.
Миллион шприцев
– В 1990-м я работал в «Огоньке», и однажды в феврале мне говорят: приехали Хаммер и Ростропович, иди снимай, – рассказывает фотокорреспондент Юрий Феклистов. – Когда я подошел, в кабинете у главреда Виталия Коротича тесно – там были еще и Галина Вишневская, и Владимир Спиваков, и телевизионщики... Хаммер с Ростроповичем привезли в СССР миллион одноразовых шприцев. Тогда в стране появилось много вич-инфицированных, им была нужна помощь. А в «Огоньке» был очень известный в те годы фонд «АнтиСПИД», его еще в 1989-м организовала спецкор журнала Алла Алова. Вот они и передали эти шпицы в фонд.
11 февраля 1990 г. В редакции журнала "Огонек"
– Чья это была инициатива?
– Сейчас уже трудно вспомнить. Но, думаю, что Ростроповича. Он был очень коммуникабельным, наверняка уговорил Хаммера. Встреча была неформальной, но короткой – буквально полчаса. Миллионер все это время сидел молча, только головой кивал.
Байка, которая похожа на правду
– Не помню, после этого последнего визита Хаммера в СССР, или раньше, но в Москве стали рассказывать одну историю, – говорит Феклистов. – Я сам слышал ее от нескольких человек. Хаммер захотел посетить мавзолей. Но он, как известно, работает в строго определенные часы и не каждый день. Когда Хаммер пришел туда, мавзолей был закрыт. Но он настаивал, говоря часовому: «Хочу пройти к своему другу». Тот не пускал. Тогда миллионер достал из кармана бумажку: «Прошу пропускать товарища Хаммера ко мне в любое время дня и ночи». И подпись – Ульянов-Ленин. Часовой ошарашен, звонит коменданту: что делать?.. Комендант велел открыть мавзолей и пропустить.
История очень похожа на правду: известно ведь, что Хаммер и впрямь получал записки от Ленина, позволяющие ему беспрепятственно решать многие вопросы.
Арманд Хаммер в кругу семьи.
Слева направо сидят: Дрю (жена его внука Майкла) с младшим сыном Виктором на руках, Арманд Хаммер с правнуком Арми на руках (впоследствии стал актером), его сын Джулиан.
Слева направо стоят - Майкл (внук Хаммера), Кейси (жена Джулиана).
...В декабре 1990-го Хаммера не стало – рак. Когда вскрыли его завещание, оказалось, что от состояния (в 1986-м Forbes оценивал его в 200 млн $) почти ничего не осталось. Сыну Джулиану достались крохи (250 тыс $ из 40 млн $, поделенных на всех родственников), и он не явился на похороны отца.
Вы это знали?
* Голливудский актер Арми Хаммер, с 2017-го не раз приезжавший в Россию, – правнук «того самого» Хаммера. С его именем связан ряд скандалов.
* В конце жизни Хаммер решил сделать обряд бар-мицве. Он был назначен на 11 декабря 1990-го. А 10-го 92-летний мультимиллионер умер. Обряд все же провели – Арманд был представлен актером.
* Мечтал получить Нобелевскую премию мира, но был втянут в Уотергейтский скандал, получил год условно, что поставило крест на мечте.
* После отмены сухого закона в США занялся производством алкоголя, во время войны заработал на этом миллионы.
* Принц Чарльз хотел сделать Хаммера крестным принца Уильяма, но идея не была реализована.
Арманд Хаммер с Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым и своей третьей женой Фрэнсис Барретт с Москве
Самая большая неожиданность подстерегала родственников позже – когда обнаружилось, что долги мультимиллионера оказались чуть ли не больше, чем то, что он оставил им. Например, стало известно, что Арманд заплатил музею «Метрополитен» 900 тыс $ за то, чтобы его имя выложили золотыми метровыми буквами в зале Славы. Но оказалось, что это стоит в два раза дороже. И после его смерти музей требовал с наследников долг. Внук Хаммера Майкл (отец актера Арми), которому досталась большая часть из дедовского наследства, в итоге заплатил 200 тыс $, чтобы буквы вообще сняли.