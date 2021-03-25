Неизвестная история. Арманд Хаммер – любимый капиталист Советского Союза

Бизнес или укрытие в СССР от суда?

Юноша, как и отец поначалу собирался стать медиком. Но обстоятельства так сложились, что врачебной практикой Хаммер не занимался ни дня. В 1919-м, когда он только получил степень бакалавра, к его отцу на прием пришла супруга бывшего царского дипломата – ей срочно был нужен аборт. Юлиус сделал незаконную операцию, В США тогда бушевал грипп, к тому же женщина имела букет заболеваний, да и возраст у нее был по тем временам серьезный – 33 года. В общем, через неделю она скончалась от пневмонии… И в 1920-м Юлиуса осудили на 3,5 года тюрьмы.

По версии Эпстайна, аборт делал студент Арманд, а отец взял на себя вину сына и посоветовал ему поехать в СССР – укрыться там от возможных осложнений с правосудием. Но остальные исследователи биографии Хаммера так не считают. Да и факты говорят об обратном – молодой человек спокойно доучился в университете, в 1921-м получил диплом доктор. Поэтому более логичная версия, что отправился он в страну Советов за деньгами.