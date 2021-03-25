«У Минпросвещения, похоже, ЕГЭ головного мозга»

Появление новых слов в русском языке учитывает проект новых правил орфографии Минпросвещения, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

«Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и мн. др.», - следует из проекта.

Согласно проекту, среди новшеств в языке также отмечены языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова - слитно или через дефис.

Впрочем, в соцсетях такой проект не поддержали. И это мягко сказано…

«Говорят, гибель нации начинается с языка. Так, славянское племя - пруссы - утеряло свой язык, и теперь однозначно отождествляется с германскими племенами. С этим министерством «просвещения» нас ждет такая же незавидная судьба», - считает читатель.

«Далеко, видно, пойдем в своем развитий и понимания русского языка?» - уточняет у Минспросвещения россиянин.

«А какое отношение к Русскому языку должен иметь словарь иностранных слов - дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг?» - не понял профессор словесности.

«Согласен. Кофе у нас уже стал среднего рода . А что разве нет русских аналогов словам -киллер - убийца, каршеринг – аренда автомобиля и т.д.? Почему супермаркет, а не магазин, универмаг, универсам, а иногда и сельпо? Все заимствуем, а зачем? Почему свой язык не бережём?!» - возмущена девушка.

«Минпросвету заняться нечем, кроме как придать официальный статус словам паразитам? Там у некоторых, похоже, ЕГЭ головного мозга. Жаль Задорнов умер, он всем этим словечкам давно определение дал», - написал москвич.

«Скоро дождемся и таких введений. Все знаки препинания отменяются. Современный уровень развития депутатов-спортсменов не позволяет использовать их в полной мере в нормативных документах, принимаемых ими», - иронично отметил пенсионер.