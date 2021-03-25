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Стало известно, во сколько сейчас обойдется тур в Египет

Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Фото: Global Look Press

Полноценного открытия Египта для туристов из России ждали многие. У страны есть свои горячие поклонники. Египет - одно из самых популярных направлений у наших путешественников. Невысокие цены, недолгий перелет, хороший климат, кухня, гостеприимное население притягивали в страну пирамид туристов из РФ. И конечно, самый весомый аргумент - отличное Красное море.

-Египет — это страна про море, про фантастический подводный мир. Это дайвинг, снорклинг и так далее. Туристы, которые ставят своей целью отдых зимой в стране, куда не так долго лететь, куда летают чартерные рейсы, могут найти отель под свой бюджет, — перечислил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Особенно популярен Египет был у россиян в осенне-зимний период, так как позволял легко организовать полноценный "побег в лето". Но в последние годы сначала террористическая обстановка, а потом пандемия фактически отрезали россиян от Египта. Естественно, долгожданное открытие страны, по которой уже успели соскучиться, вызвало повышенный спрос - в нерабочую неделю ноябрьских праздников туры в Египет разлетались по 400-600 тысяч рублей за двоих на неделю. Сейчас ситуация немного остыла, а запуск чартеров и вовсе обещает почти вернуть нас в допандемийные цены.

-Возобновление чартерных рейсов из России в Египет будет способствовать снижению стоимости авиабилетов на 10–20%, увеличится предложение пакетных более доступных туров в страну, - пообещал NEWS.ru Дмитрий Горин. - Cейчас стоимость недельного тура в Египет на двоих, в основном, зависит от уровня отеля и варьируется от 60 тысяч до 300–400 тысяч рублей. При этом на ближайшие две недели рейсы заполнены.

О планах на чартерные полёты в Египет уже заявили, в частности, Smartavia и Royal Flight.

Рубрика: Общество

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