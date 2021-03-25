Названы причины нехватки вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в регионах

Нехватка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» возникла из-за высокого спроса и желания россиян быстрее получить QR-код. Об этом пишет Forbes. Ранее 30 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о новых рекомендациях Минздрава, в которых вакцину «Спутник Лайт» рекомендуют использовать только при ревакцинации.

«Всплеск спроса на вакцину появился из-за ограничений, которые были введены по всей стране. После этого люди побежали вакцинироваться, но производство не способно реагировать на такие всплески, и никто не может угадать, в каком регионе и насколько большой он будет, а время, которое нужно, чтобы довезти вакцину до региона и развезти по точкам, составляет плюс-минус неделю», – рассказал близкий к Минздраву источник.

Собеседник издания считает, что сейчас всплеск спроса спровоцирован административными причинами и ситуация ничем не отличается от пандемии гриппа.

«Вначале спрос на антигриппозные препараты одномоментно вымывает их с полок, а потом производители и дистрибуторская сеть за неделю-две компенсируют нехватку. Более того, в следующий раз будет абсолютно то же самое. Потому что создавать запасы, которые могли бы нивелировать любую волну спроса – слишком дорого и нерационально», – добавил он.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил проверить россиян на наличие иммунитета к COVID-19.