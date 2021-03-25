Мы заложники слова «дешево»

– На днях были опубликованы результаты опроса «Райффайзенбанка». Картина показательная. Хотя бы раз в жизни 64% опрошенных совершали покупки в «черную пятницу». Каждый пятый заявил, что тратит на таких распродажах 10-20 тыс. руб, 29% – 5-10 тыс. руб, 22% – от 1,5 до 5 тыс руб, а 13% – аж до 50 тысяч. При этом треть респондентов считает, что может обойтись без половины вещей, купленных в такие дни… Назвали опрошенные и самые ненужные товары, которые они приобрели по акции. Список велик, наиболее «говорящие» – вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, шуба на 2 размера меньше нужного… Что же двигает людей на такие покупки? Особенно сейчас, когда уже не первый год доходы россиян падают? Люди покупаются на слово «дешево».

Между тем «черная пятница» и тому подобные акции – всего лишь маркетинговый ход. В целях рекламы цена может быть и впрямь снижена на отдельные позиции. А остальном, по сути, ценники те же. Тут важно привлечь человека – чтобы он зашел либо в интернет-магазин, либо в обычный и на что-нибудь клюнул. А подвести человека к мысли о том, чтобы ему захотелось что-то купить, можно всегда. Заманит обещание низкой цены. И он начинает размышлять: вещь не нужна, но может и пригодиться, тем более сейчас-то она со скидкой... Под это дело и покупается очень много ненужного.

Какую удочку закинуть, чтобы человек купил товар, придумывают очень умные люди, которые изучают психологию потребителей. Они заманивают нас маркетинговыми ходами… Мы все заложники таких специалистов.

Кстати, сейчас уже вот-вот начнется новая охота торговых сетей на покупателей – предновогодние праздники. Правда, в этом году у них определенный «ограничительный» окрас, но все же.