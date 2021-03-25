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Мы заложники слова «дешево»

По результатам опроса «Райффайзенбанка», хотя бы раз в жизни 64% опрошенных совершали покупки в «черную пятницу». При этом треть считает, что может обойтись без половины вещей, купленных в такие дни… Что же двигает людей на такие покупки?

Фото: Depositphotos

Об этом «Собеседнику» рассказал сопредседатель союза потребителей России юрист Антон НЕДЗВЕЦКИЙ

– На днях были опубликованы результаты опроса «Райффайзенбанка». Картина показательная. Хотя бы раз в жизни 64% опрошенных совершали покупки в «черную пятницу». Каждый пятый заявил, что тратит на таких распродажах 10-20 тыс. руб, 29% – 5-10 тыс. руб, 22% – от 1,5 до 5 тыс руб, а 13% – аж до 50 тысяч. При этом треть респондентов считает, что может обойтись без половины вещей, купленных в такие дни… Назвали опрошенные и самые ненужные товары, которые они приобрели по акции. Список велик, наиболее «говорящие» – вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, шуба на 2 размера меньше нужного… Что же двигает людей на такие покупки? Особенно сейчас, когда уже не первый год доходы россиян падают? Люди покупаются на слово «дешево».

Между тем «черная пятница» и тому подобные акции – всего лишь маркетинговый ход. В целях рекламы цена может быть и впрямь снижена на отдельные позиции. А остальном, по сути, ценники те же. Тут важно привлечь человека – чтобы он зашел либо в интернет-магазин, либо в обычный и на что-нибудь клюнул. А подвести человека к мысли о том, чтобы ему захотелось что-то купить, можно всегда. Заманит обещание низкой цены. И он начинает размышлять: вещь не нужна, но может и пригодиться, тем более сейчас-то она со скидкой... Под это дело и покупается очень много ненужного.

Какую удочку закинуть, чтобы человек купил товар, придумывают очень умные люди, которые изучают психологию потребителей. Они заманивают нас маркетинговыми ходами… Мы все заложники таких специалистов.

Кстати, сейчас уже вот-вот начнется новая охота торговых сетей на покупателей – предновогодние праздники. Правда, в этом году у них определенный «ограничительный» окрас, но все же.

В принципе, покупать подарки можно начинать уже сейчас, до старта распродаж. Потому что перед Новым годом цены никто особо не снижает, даже поднимают (чтобы потом опустить до нынешней, объявляя скидки). Непосредственно же перед Новым годом возможны только псевдо-распродажи: купят и так. Психология-то людей не поменялась. Люди начинают готовиться к празднику, хотят побаловать родственников, близких… Продавцы знают эту особенность рынка и поэтому никаких реальных распродаж перед Новым годом им устраивать не нужно. Поэтому прежде чем открывать кошельки, советую проводить собственный маркетинг, сравнивая цены в различных интернет-магазинах и в торговых сетях.

Настоящие – существенные – скидки бывают лишь после Нового года, да и то лишь на определенную категорию товаров. А в нынешней ситуации – с пандемией и локдаунами – в уравнении с поиском настоящих скидок добавилось еще одно неизвестное: скачки валют могут сильно отражаться на цене (посмотрите, что делается на авторынке). А они непредсказуемы. Поэтому советы давать трудно. Может ведь получиться и так: не купил нужную вещь сейчас, дожидаясь скидок, а после Нового года их не будет, потому что, скажем, евро и доллар выросли...

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