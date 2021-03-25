Британские власти решили спасти 5 тысяч красных телефонных будок

Компании British Telecom запретили снос порядка пяти тысяч красных телефонных будок на территории Великобритании. Такое решение принял национальный регулятор, где посчитали, что аппараты нельзя демонтировать, если они хотя бы немного востребованы местным населением.

Всего власти поставили четыре условия, которые призваны внести ясность, какие будки снести можно, а какие нет. Демонтаж запрещается, если:

в районе случаются аварии или самоубийства;

за год с устройства звонили более 52 раз;

существуют исключительные обстоятельства, подтверждающие необходимость будки;

место, где расположено устройство пока не покрывается всеми четырьмя мобильными сетями.

Как пишет «Би-би-си», сейчас 96% взрослого населения страны владеют мобильными телефонами. При этом во времена, когда будки были популярны их было не пять, а более 92 тысяч.

«Некоторые из телефонных будок, которые мы планируем защитить, используются для относительно небольшого количества звонков. Но если хотя бы один из этих звонков поступает от бедствующего ребенка, жертвы несчастного случая или человека, намеревающегося совершить самоубийство, эта общественная телефонная линия может стать спасательным кругом в трудную минуту», — пояснили в регуляторе свое решение.