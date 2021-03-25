Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:30

Британские власти решили спасти 5 тысяч красных телефонных будок

Если будка может помочь хотя бы кому-то в трудном положении, она должна остаться, уверены в ведомстве-регуляторе

Фото: Кадр из фильма "Махинаторы"

Компании British Telecom запретили снос порядка пяти тысяч красных телефонных будок на территории Великобритании. Такое решение принял национальный регулятор, где посчитали, что аппараты нельзя демонтировать, если они хотя бы немного востребованы местным населением.

Всего власти поставили четыре условия, которые призваны внести ясность, какие будки снести можно, а какие нет. Демонтаж запрещается, если:

  • в районе случаются аварии или самоубийства;
  • за год с устройства звонили более 52 раз;
  • существуют исключительные обстоятельства, подтверждающие необходимость будки;
  • место, где расположено устройство пока не покрывается всеми четырьмя мобильными сетями.

Как пишет «Би-би-си», сейчас 96% взрослого населения страны владеют мобильными телефонами. При этом во времена, когда будки были популярны их было не пять, а более 92 тысяч.

«Некоторые из телефонных будок, которые мы планируем защитить, используются для относительно небольшого количества звонков. Но если хотя бы один из этих звонков поступает от бедствующего ребенка, жертвы несчастного случая или человека, намеревающегося совершить самоубийство, эта общественная телефонная линия может стать спасательным кругом в трудную минуту», — пояснили в регуляторе свое решение.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Политика 44 минуты назад

Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело

Общество 1 час назад

ФАС разрешила МГТС поднять цены на тарифы для населения на 5%

Общество 2 часа назад

«У Минпросвещения, похоже, ЕГЭ головного мозга»

Общество 2 часа назад

«Когда начнете терпеть убытки – за деньгами к власти не бегите!»

Общество 2 часа назад

«Откуда такая любовь к обнулению?» В сети обсуждают инициативу обнуления сроков губернаторов

Общество 2 часа назад

Власти Петербурга рассказали, кто ответит за непривитых пенсионеров

Общество 3 часа назад

Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября

Политика 4 часа назад

«Настоящий саботаж»: Депутат Госдумы пожаловался на свой «кабинет» – там нет даже подоконника

Общество 4 часа назад

РБК: Власти могут запретить непривитым передвигаться самолетами и поездами

Политика 5 часов назад

В суде выяснилось, что полиция установила слежку за депутатом Бондаренко

Общество 6 часов назад

Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию хроников и пожилых

Политика 6 часов назад

Лишь 16% россиян верят, что власть ведет страну верным курсом

Общество 6 часов назад

Кусачки, бревна и лопаты: как арабские беженцы прорвали границу Польши 🎥

Общество 7 часов назад

«Подрыв авторитета президента»: Госдума одобрила заморозку индексации пенсий военных

Политика 7 часов назад

Депутат Останина требует миллиарды. Всё – детям

Общество 7 часов назад

РЖД и «Аэрофлот» готовы организовать проверку QR-кодов пассажиров

Общество 8 часов назад

Собянин примет решение о мерах по борьбе с ковидом в конце недели

Общество 8 часов назад

Самые нуждающиеся у нас - это чиновники?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика