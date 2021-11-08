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В Ленобласти уволили директора школы, ругавшегося с губернатором из-за плесени после ремонта

Ему сперва предложили уйти по собственному желанию, а получив отказ, уволили. Теперь экс-директор пойдет в суд

Фото плесени в школе уже после ремонта Znak.com предоставил директор Максим Миронков

Комитет образования Гатчинского района Ленобласти досрочно разорвал трудовой договор с директором Лукашевской школы Максимом Миронковым, устроившего летом скандал из-за проведённого в образовательном учреждении ремонта, после которого на стенах появилась плесень. 

Директор тогда отказался принимать такой ремонт и провёл на собственные средства экспертизу, показавшую, что работы были выполнены лишь наполовину. Контракт в итоге был расторгнут. После того как г-н Миронков рассказал о проблемах с ремонтом журналистам и предположил, что выбор подрядчика мог проходить на коррупционной основе, с критикой на него обрушился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, с которым Миронков также вступил в заочную перепалку.

Сегодня, 8 ноября, Миронкова вызвали в комитет образования и предложили написать заявление об уходе по собственному желанию, пригрозив в противном случае уволить его в связи с дисциплинарными взысканиями. Директор написал заявление, но в качестве основания для увольнения указал «в связи с непрекращающимся давлением» — такой документ от него не приняли, пишет издание Znak.com, ознакомившееся с записью разговора.

«Он был уволен в связи с досрочным расторжением трудового договора из-за дисциплинарных взысканий. Они касались управленческой деятельности», — пояснила журналистам и. о. главы комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых. По её словам, у Миронкова уже скопилось порядка десяти выговоров.

Сам теперь уже экс-директор считает высказывания, о которых идёт речь «притянутыми за уши» и намерен пойти в суд, чтобы доказать неправомерность увольнения.

При этом на Миронкова, в свою очередь, подала в суд компания-подрядчик «РемСпецТех», занимавшаяся ремонтом в Лукашевской школе.

Рубрика: Общество

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