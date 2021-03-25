Сергей Хестанов про совет покупать облигации: Греф прав на 70%

- Почему глава крупного банка не назвал вклады лучшим инструментом, чтобы уберечь сбережения от инфляции?

- Удобство облигаций по сравнению с вкладами состоит в том, что облигации можно продать, не дожидаясь срока погашения, и, в отличие от банковского вклада, не происходит потеря накопленного дохода. И доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) немного выше, чем доходность вкладов — на 1-1,5 процента, зависит от банка.

- Для многих облигации — напоминание о дефолте 1998 года, когда рухнула пирамида ГКО.

- Сейчас говорить о каких-то серьезных рисках не приходится. Особых подвохов в ОФЗ нет, поскольку это государственные облигации, и пока у государства нет дефолта, ничего страшного с облигациями не случится. Но если у государства случается дефолт, то и у банков ведь тоже проблемы.

- Насколько доступен этот инструмент для простых людей?

- Цены там от 1 000 рублей. Только покупать облигации нужно в брокерской компании, но даже у большинства банков есть брокерские компании, поэтому трудностей не возникает. Нужно просто открыть брокерский счет. С бытовой точки зрения это ничем не отличается от открытия банковского вклада. Нюанс — нужно воспользоваться приложением или устно дать поручение брокеру, чтобы купить облигации. То есть этот инструмент чуть сложнее, чем банковский вклад. Хотя обычно, если человек хоть раз купил и продал облигации, то потом у него сложностей уже не возникает. Услуги брокера стоят где-то 0,15% процента, и сегодня уже все операции можно проводить самостоятельно — как через мобильное приложение, так и через интернет-сайт брокера.

- Какие при этом гарантии?

- Обычно стоимость ОФЗ меняется очень плавно — она растет на величину купонного дохода. Стандартно два раза в год (один раз в полугодие) выплачивается купонный доход. Но если на рынке случается паника, как было в 2014 или в 2008 году, то на некоторое время может сложиться ситуация, что никто не хочет их покупать, и тогда цена может заметно просесть. Но человек может ждать до погашения, ничего страшного не произойдет — он получит номинал и накопленный купонный доход. То есть стоимость облигации фиксирована в два момента времени — когда она выпускается в обращение (номинал) и в момент, когда она погашается (номинал плюс накопленный купонный доход). Это две точки, когда цена заранее известна и не меняется. А между ними она может колебаться. В спокойные времена это практически прямая линия, а в беспокойные — могут быть какие-то зигзаги, но это редко. Поэтому, если что-то случается, лучше просто ждать до даты погашения.

- Почему тогда Греф прав только на 70%?

- Облигации — рублевый инструмент, а я, как перестраховщик, предпочитаю долгосрочную часть своих сбережений держать не в рублях. А выбор доллар или евро — это по большей части, дело вкуса. Некоторые, как я знаю, даже йену рассматривают, особенно на нашем Дальнем Востоке.