Совпадение? В предпоследний нерабочий день число новых заражённых COVID-19 упало до 39 тысяч

За последние сутки в России выявлено 39 165 случаев коронавируса, накануне сообщалось о 41 335 заболевших, это число стало максимальным за все время пандемии, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 6 ноября в стране зафиксировано 1179 летальных исходов, полностью выздоровели еще 26 806 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве 4975, вчера это число составляло почти на 2000 больше – 6880 случаев заболевания. Лидерами по приросту заболевших также является Московская область (3297), Санкт-Петербург (2551), Самарская (1695), Воронежская (796) и Нижегородская (790) области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса, зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человека.